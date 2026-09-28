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Une eau-de-vie maison au cœur d'une polémique fiscale

En théorie, offrir une bouteille à un voisin, à un ami ou à toute personne extérieure au cercle familial deviendrait illégal.
En théorie, offrir une bouteille à un voisin, à un ami ou à toute personne extérieure au cercle familial deviendrait illégal.dr

Une eau-de-vie maison au cœur d'une polémique fiscale

La rakia, une eau-de-vie à base de fruits omniprésente sur les tables bulgares, est au coeur d'une polémique depuis lundi, après la découverte d'un projet gouvernemental visant à encadrer plus strictement sa production artisanale.
28.09.2026, 19:4428.09.2026, 19:44

Dévoilé le 23 septembre, le texte réforme plusieurs volets du régime des accises, ces taxes indirectes appliquées dans l'UE sur certains produits comme l'alcool et le tabac. Il prévoit notamment que la rakia produite dans de petites distilleries enregistrées ne puisse être détenue que par son producteur déclaré ou par des membres de sa famille.

En théorie, offrir une bouteille à un voisin, à un ami ou à toute personne extérieure au cercle familial deviendrait donc illégal. Les contrevenants s'exposeraient à une amende minimale de 1000 euros, soit plus d'une fois et demie le salaire minimum mensuel brut en Bulgarie.

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Face au tollé suscité, le vice-premier ministre et ministre des Finances Galab Donev a tenu une conférence de presse.

Plaisantant sur les mèmes circulant sur les réseaux sociaux, qui le représentent en inspecteur surveillant les habitants pour vérifier s'ils consomment de la rakia maison, il a assuré que l'objectif n'était pas de contrôler les usages privés, mais de lutter contre le commerce illégal d'alcool.

Jusqu'au Parlement

Selon lui, environ la moitié de la rakia produite dans le pays provient de petites distilleries destinées aux particuliers, et une bonne partie finit par être commercialisée.

M. Donev a reconnu qu'offrir une bouteille à un voisin serait aussi illégal, tout en assurant que «personne ne viendra chez vous vérifier si votre voisin vous en a offert une pour votre anniversaire».

Parmi les réactions, l'ancienne présidente du Parlement Natalia Kisselova, professeure de droit constitutionnel, a ironisé en conseillant de dissimuler la rakia dans des bocaux ou des bouteilles de vin pétillant.

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Le chef du parti d'opposition PP et ancien ministre des Finances Assen Vassilev a lui publié la photo d'une bouteille de rakia artisanale dans son réfrigérateur, affirmant qu'il risquait une amende de 1000 euros s'il ne la partageait pas avec des amis avant l'adoption de la loi.

La boisson avait déjà provoqué une polémique lors de l'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne en 2007: l'introduction des accises avait alors suscité des manifestations dans les campagnes, où les producteurs dénonçaient une «atteinte à une tradition nationale».

Au moins deux groupes parlementaires ont déjà annoncé des contre-propositions pour assouplir le texte. Le ministère a promis d'en préciser les dispositions. (sda/ats/afp)

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