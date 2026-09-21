On a testé 21 bières sans alcool et le résultat fait un peu mal

Les bières sans alcool n’ont jamais été aussi populaires. Mais sont-elles vraiment bonnes? La rédaction de watson en a goûté 21 à l’aveugle. Et le résultat est, disons… assez dégrisant.

Oliver Baroni Suivez-moi

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C’est un fait, désormais: de plus en plus de gens boivent de la bière sans alcool. Moi aussi, parfois.

Parce que oui, sur le principe, ça se tient complètement: vous n’avez pas envie de boire de l’alcool, mais vous avez quand même envie d’une bière. Pas d’une eau minérale. D’une bière. Parce que tous les autres sont justement en train d’en boire une. Parce que rester debout à discuter avec des gens, une bière à la main, c’est quand même plus convivial qu’avec une petite bouteille d’Evian. Parce que les conversations elles-mêmes prennent une autre tournure quand les gens ont une bière à la main. La convivialité et l’humeur ne sont tout simplement pas les mêmes. Et puis, oui: vous aimez le goût de la bière.

Et de fait, la popularité et les parts de marché de la bière sans alcool ont nettement progressé – alors que, parallèlement, les ventes de bière traditionnelle reculent. Il suffit d’ailleurs de regarder les rayons de votre supermarché: les références sans alcool y sont toujours plus nombreuses.

De la bière sans alcool, chez un grand distributeur du coin, par exemple. Image: obi

Mais bon… on entend aussi constamment dire que les différences de goût sont énormes. Tous ceux qui se sont mis à la bière sans alcool vous expliqueront que certaines marques sont franchement dégueu, tandis que d’autres sont tout à fait bonnes.

Bon. Nous savons tous ce qu’il faut faire.

Le grand test watson des bières sans alcool. Image: obi/lcs

Il est donc temps de lancer une nouvelle étude empirique hautement scientifique sous la forme d’un test à l’aveugle, comme nous l’avions déjà fait chez watson pour déterminer, par exemple, quelles étaient les meilleures chips de Suisse…

… ou le meilleur maté de Suisse.

Cette méthodologie est donc également absolument parfaite pour déterminer quelle est la meilleure bière sans alcool.

Au total, 21 bières sans alcool différentes ont été testées dans des conditions d’une objectivité clinique. Par «objectivité clinique», nous entendons «servies dans de petits verres sur la table de la cuisine de la rédaction, puis notées selon le système scolaire suisse». Et par «testées», nous entendons «bues»…

Image: obi/lcs

… pardon: «dEgUsTéEs».

La méthode

Nous avons exclusivement testé des lagers sans alcool. Pas d’IPA, donc. Pas de bière blanche non plus. Ni d’ambrée, de brune, de panaché, de ginger beer, de bière aux fruits ou autre variante du genre.

(Bon, une Leffe s’est quand même glissée dans le lot, mais passons.) Image: obi

Nous voulions également tester des marques disponibles chez les grands distributeurs suisses Aldi, Coop, Lidl et Migros. Oui, cela signifie malheureusement que cette microbrasserie artisanale de Trou-perdu-sur-Bled qui fabrique, paraît-il, une putain d’excellente bière sans alcool n’a pas pu participer. C’était simplement une question de praticité et de disponibilité dans les magasins et boutiques en ligne que nous avons consultés. Mais bon: nous avons tout de même réussi à réunir 21 bières à déguster.

Les différentes bières ont été réparties dans à peu près tous les types de verres à bière imaginables (comprendre: pratiquement tous les verres que nous avons pu trouver dans la cuisine de la rédaction). Aucun nom de produit ni aucune autre indication n’était visible; chaque bière était uniquement identifiée par un numéro.

Image: obi/lcs

Chaque bière a été notée individuellement selon le système scolaire suisse: de 1 (mauvais) à 4 (suffisant), jusqu’à un maximum de 6 (excellent).

Image: obi/lcs

Une grande partie de la rédaction de watson présente ce jour-là a participé au test. La majorité a goûté et noté les 21 bières. Il était également possible de laisser des commentaires. Chaque référence a ainsi obtenu une moyenne, qui a permis d’établir le classement général.

Ce qui nous a frappés…

… pendant cette étude:

La bière suscite des émotions. Oui, même sans alcool. Comme lors de nos précédents tests consacrés au cola et aux chips, les discussions ont été animées et les évaluations prises très, très au sérieux.

La bière suscite des émotions. Oui, même sans alcool. Comme lors de nos précédents tests consacrés au cola et aux chips, les discussions ont été animées et les évaluations prises très, très au sérieux. L’éléphant dans la pièce: seules quatre (4!) marques ont obtenu une note suffisante. Et la meilleure moyenne atteint à peine 4,5. Non, notre panel n’était pas composé de gros buveurs rejetant par principe tout ce qui ne contient pas d’alcool, mais principalement de personnes qui consomment régulièrement de la bière sans alcool.



Cela dit, comme chacun sait, manger et boire restent des expériences très subjectives et dépendantes du contexte: une bière au bar ou après le sport paraît deux fois meilleure grâce à l’ambiance et à l’effet rafraîchissant qu’une bière dégustée «en laboratoire» dans un verre de test.



Avec la bière sans alcool, un autre élément entre en jeu: l’envie de renoncer à l’alcool est généralement plus importante que les préférences gustatives – ce compromis pragmatique nous fait oublier certains défauts. Quand le contexte disparaît lors d’un test à l’aveugle, il ne reste plus que le produit brut. Et visiblement, celui-ci déçoit assez souvent.

Et maintenant:

Classement général et résultats détaillés

De la mieux notée à la moins bien notée, voici les 21 bières sans alcool testées:

VAINQUEUR DU TEST

Note générale: 4,54

Meilleure note obtenue: 5,5

Plus mauvaise note obtenue: 3,5

Commentaires:

«Des vibes de Moretti – j’aime bien! Une amertume houblonnée plutôt satisfaisante.»

«Amer. A quoi sert l’amertume s’il n’y a même pas d’alcool?»

Note générale: 4,43

Meilleure note obtenue: 5,5

Plus mauvaise note obtenue: 3,5

Commentaires:

«Ça a un peu goût de bière.»

«Ça sent la pomme de pin.»

Note générale: 4,26

Meilleure note obtenue: 5,75

Plus mauvaise note obtenue: 2

Commentaires:

«Sucrée. I like.»

«Beurk! De l’eau au miel.»

Note générale: 4

Meilleure note obtenue: 4,5

Plus mauvaise note obtenue: 3,5

Commentaires:

«Solide. Peu de goût.»

«Je préfère encore un thé.»

Voilà. C’étaient les quatre marques ayant obtenu une moyenne de 4 ou plus. Toutes celles qui suivent sont en dessous. Dégrisant, donc. Littéralement.

Note générale: 3,89

Meilleure note obtenue: 5,5

Plus mauvaise note obtenue: 1

Commentaires:

«Enfin une qui a du goût!»

«Arrière-goût chimique.»

Note générale: 3.89

Meilleure note obtenue: 5

Plus mauvaise note obtenue: 3

Commentaires:

«Ça a goût d’hydromel – trop sucré.»

«Weird shit.»

Note générale: 3,85

Meilleure note obtenue: 4,5

Plus mauvaise note obtenue: 3

Commentaires:

«Plutôt correcte. Je ne vais pas chanter après non plus.»

«Il est où, le houblon?»

Note générale: 3,5

Meilleure note obtenue: 4,5

Plus mauvaise note obtenue: 2

Commentaires:

«Plus que buvable!»

«Ça a goût de carton.»

Note générale: 3,7

Meilleure note obtenue: 4,5

Plus mauvaise note obtenue: 1

Commentaires:

«La basic bitch des bières sans alcool.»

«Heineken?»

Note générale: 3,69

Meilleure note obtenue: 5

Plus mauvaise note obtenue: 2

Commentaires:

«Un petit côté pomme.»

«Ça me rappelle la Guinness.»

Note générale: 3,68

Meilleure note obtenue: 4,5

Plus mauvaise note obtenue: 1

Commentaires:

«Bière basse tension.»

«Au moins, elle a du goût, même s’il est bizarre.»

Note générale: 3,63

Meilleure note obtenue: 5

Plus mauvaise note obtenue: 2

Commentaires:

«En vrai, ça passe.»

«Non. Juste non.»

Note générale: 3,59

Meilleure note obtenue: 4,6

Plus mauvaise note obtenue: 2

Commentaires:

«Fruité, mais lame.»

«Limonade à la framboise.»

Note générale: 3,5

Meilleure note obtenue: 4,5

Plus mauvaise note obtenue: 2

Commentaires:

«Epicée!»

«Ça a un goût de renfermé, de champignon.»

Note générale: 3,48

Meilleure note obtenue: 4

Plus mauvaise note obtenue: 1

Commentaires:

«Si l’ennui était une boisson.»

«Ça ne dérange pas. Mais ça ne procure aucun plaisir non plus.»

Note générale: 3,38

Meilleure note obtenue: 4,5

Plus mauvaise note obtenue: 2

Commentaires:

«Plutôt bonne, quand même.»

«Eau de vaisselle.»

Note générale: 3,11

Meilleure note obtenue: 4

Plus mauvaise note obtenue: 2

Commentaires:

«C’est OK. Je ne l’achèterais pas.»

«Le Rivella, c’est meilleur.»

Note générale: 3,09

Meilleure note obtenue: 5,5

Plus mauvaise note obtenue: 1

Commentaires:

«Ça a goût de Plexiglas brûlé, mais finalement, c’est étonnamment OK.»

«Un côté IPA. Autrement dit: de la m**de.»

Note générale: 3,07

Meilleure note obtenue: 4

Plus mauvaise note obtenue: 2

Commentaires:

«Il y a pire. Mais c’est quand même un peu bizarre.»

«Aqueux – comme beaucoup ici.»

Note générale: 2,31

Meilleure note obtenue: 4

Plus mauvaise note obtenue: 1

Commentaires:

«Rien de spécial, mais meilleure que ce que beaucoup imaginent.»

«Presque pas de gaz – mais acide, ça oui.»

Note générale: 2,3

Meilleure note obtenue: 4

Plus mauvaise note obtenue: 1

Commentaires:

«Wow. Bravo. De la MERDE absolue et totale.»

«Ça donne envie de la recracher.»