Depuis plus de 100 ans, le lézard fait partie de Murailles au même titre que les vignobles d'Aigle. image: thewinefamily.ch

Ce célèbre vin romand passe au sans alcool

Aigle les Murailles, l’un des vins romands les plus reconnaissables et un classique d'entre les classiques, se décline désormais en version sans alcool. Une petite révolution pour cette bouteille plus que centenaire.

Plus de «Suisse»

Il y a des choses qui semblent immuables. La fondue. La raclette. Le couteau suisse. Les Alpes. Aigle les Murailles et sa bouteille iconique transparente, ornée de petits lézards, qui trône sur les tables des Romands depuis plus d'un siècle.

Eh bien, même ce noble et centenaire breuvage a décidé de s'engouffrer dans la tendance du sans alcool: la Maison Henri Badoux annonce ce lundi le lancement de Murailles 0.0%, une déclinaison sans alcool de son célèbre vin. Elle sera disponible dans le commerce dès le 1er octobre, au prix annoncé de 15,95 francs.

Le célèbre lézard vert ne bouge pas de l’étiquette, mais le contenu évolue: Murailles se décline désormais dans une version à 0.0% d’alcool. image: schenk

Attention toutefois: il ne s’agit pas simplement d’un Aigle les Murailles classique auquel on aurait retiré l’alcool. Selon la maison, Murailles 0.0% est élaboré à partir d’un assemblage de cépages blancs sélectionnés, vinifié et élevé en cuve inox avant d’être désalcoolisé.

La marque promet un résultat «élégant, frais et fruité», avec une robe jaune clair et des notes d’agrumes et de rhubarbe. Le breuvage, à servir entre 7 et 9°C, est notamment destiné à l’apéritif ou à accompagner une cuisine asiatique.

Une maison historique

Cette arrivée n’a rien d’anodin pour une maison qui joue largement sur son patrimoine. L’histoire du fameux lézard remonte à 1919. Cette année-là, le peintre vaudois Frédéric Rouge observe des lézards verts dans les vignes et les murs en pierres sèches du Chablais. L’animal se retrouve sur l’étiquette d’Aigle les Murailles et devient progressivement indissociable de la bouteille.

Plus d’un siècle plus tard, le lézard reste donc en place - c’est le degré d’alcool qui disparaît.

Avec cette nouveauté, Henri Badoux entend surtout répondre à l’évolution des habitudes de consommation. Le sans alcool ne se cantonne en effet plus aux bières et aux ersatz de cocktails: les producteurs de vin sont eux aussi de plus en plus nombreux à tenter de conserver les codes et les arômes du produit original tout en supprimant l’éthanol.

Derrière cette nouvelle déclinaison se trouve notamment Marjorie Bonvin, responsable de l’œnologie et de la production des vins Henri Badoux depuis 2021. Formée à la viticulture et à la technologie du vin et titulaire notamment d’une maîtrise fédérale de caviste, elle supervise les différents crus de la maison.

La marque voit évidemment dans ce 0.0% une façon de faire cohabiter son héritage avec de nouveaux modes de consommation. Reste désormais l’épreuve la plus délicate: convaincre les amateurs du petit lézard qu’un Murailles peut toujours être un Murailles lorsqu’on lui retire son alcool. Ils pourront se faire leur propre idée dès mercredi.

(Murailles 0.0% sera disponible dans le commerce dès le 1er octobre 2026, au prix de 15.95 CHF.)

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