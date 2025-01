Deux des influenceurs qui ont délivré des messages de haine. Image: watson/capture d'écran

«Guerre hybride» d'Alger contre Paris? Une inquiétante campagne de haine

Alors que les relations franco-algériennes sont catastrophiques, les appels au meurtre se sont multipliés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Décryptage avec un réfugié politique algérien en France, gravement menacé par des influenceurs TikTok.

Plus de «International»

Des appels au meurtre, au viol, à arracher les ongles: une fièvre éradicatrice s’est emparée, ces derniers jours, d’influenceurs sur les réseaux sociaux. Résidant sur le territoire français, de nationalité algérienne et s’exprimant pour la plupart en arabe, ces contempteurs en ont après les opposants, en France et en Algérie, du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

On se croirait revenu au temps de la guerre d’Algérie, quand le FLN, le Front de libération nationale qui allait obtenir l’indépendance, livrait une guerre interne, en France même, aux partisans de la mouvance concurrente, le Mouvement national algérien, le MNA.

Prenant ces messages de haine au sérieux, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a fait procéder à des arrestations. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, tout en sous-entendus, dit avoir des «doutes» sur les intentions de l'Algérie envers la France.

«Alger mène-t-il une guerre hybride contre la France?»

En réalité, rien ne va plus entre les deux pays. Sur X, le think tank d’analyse internationale Atum Mundi va jusqu’à se demander: «Menace d'attentats en France, l'Algérie mène-t-elle une guerre hybride contre la France?»

Ce à quoi l’ancien ambassadeur de France, Gérard Araud, répond, à demi-ironique:

«J’espère que le quai d’Orsay avait averti l’Elysée que la reconnaissance de la "marocanité" du Sahara Occidental serait vécue comme une déclaration de guerre à Alger. La rupture des relations économiques et l’arrestation de Boualem Sansal n’en étaient que les premières étapes.» Gérard Araud

Décodage: le 29 octobre à Rabat, lors d’une visite officielle au Maroc, le président français Emmanuel Macron a déclenché l’ire de l’Algérie en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, cette bande de terre située sur la rive atlantique entre le Maroc et la Mauritanie et revendiquée par le peuple sahraoui, soutenu par l’Algérie.

L'Algérie a pris cette reconnaissance et le rapprochement de la France avec le Maroc comme un affront inexcusable. La réponse à la «lune de miel» franco-marocaine n’a pas tardé. Le 16 décembre à Alger, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, pourfendeur de l’autoritarisme et de l’islamisme, qui avait plus tôt, dans un journal marocain, remis en cause le tracé de la frontière algéro-marocaine, était arrêté.

La diatribe du président contre Boualem Sansal

Boualem Sansal, 75 ans, détenu, depuis, dans une unité pénitentiaire d’un hôpital de la capitale algérienne, est, de fait, l’«otage d’Alger». Il risque la prison à vie pour «trahison». Lundi 6 janvier, devant les ambassadeurs français réunis à l'Elysée, Emmanuel Macron a affirmé que l'Algérie «entre dans une histoire que la déshonore» en ne libérant pas Boualem Sansal. Six jours plus tôt, s'adressant à la France, le président Tebboune avait traité à demi-mot l’écrivain de quasi-bâtard:

«Vous envoyez un imposteur qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père et vient dire que la moitié de l’Algérie appartient à un autre Etat» Le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Ce réfugié politique en France pris pour cible

D’où cette question: les appels aux meurtres évoqués plus haut s’inscrivent-ils dans l’actuel activisme anti-français d’Alger? Ce n’est pas impossible. De nationalité algérienne, réfugié politique en France depuis décembre 2023 après avoir pris part, en 2019, au mouvement de protestation algérien baptisé Hirak, Chawkri Benzehra, 33 ans, est l’une des cibles des appels au meurtre.

Chawkri Benzehra.

«On va vous violer»

Dans cette affaire, il tient le rôle du «lanceur d’alerte», rapporte-t-il à watson. C’est lui qui a signalé les propos, d’une rare violence, proférés en soutien au régime algérien par l’influenceur «Zazou Youcef», résidant à Brest, 400 000 abonnés sur TikTok, depuis incarcéré, en instance de jugement.

S’attaquant aux opposants du régime algérien, le jeune homme de 25 ans a lancé: «Il faut faire parler la poudre, président Tebboune», «On va vous violer», «Tirez, on les enterrera avec les Juifs».

Pour avoir relayé et dénoncé les paroles incendiaires de «Zazou Youcef», Chawkri Benzehra s’est attiré les foudres d’autres influenceurs algériens résidant en France, appelant eux aussi à faire du mal aux opposants au régime d’Alger, le tout dans un mélange de nationalisme, d’islam identitaire et d’antisémitisme.

«La France ne te protégera pas», «Tuez-le car Cohen a partagé sa vidéo», etc. Messages de haine adressés à Chawkri Benzehra

«Cette campagne de haine répond d'un point de vue formel au hashtag "manich radi", qui veut dire "je ne suis pas satisfait", lancé mi-décembre par des opposants au régime algérien. Il y a eu des appels à manifester. Le pouvoir algérien a répondu avec le hashtag "Ana ma bladi ", "je suis avec mon pays".» Chawkri Benzehra.

Relais du pouvoir algérien en France

Un ancien chroniqueur des Grandes Gueules sur RMC, Mehdi Ghezzar, remercié de l'antenne en août dernier pour avoir tenu des propos insultant le Maroc sur une chaîne algérienne, «fait office de courroie de transmission du pouvoir algérien en France», affirme Chawkri Benzehra. «En septembre, il était le directeur de campagne d’Abdelmadjid Tebboune en France», précise-t-il. Le président Tebboune a été réélu à la présidence de la République avec 84,30 % au premier tour. Le régime algérien a tout fait pour étouffer le Hirak, auquel la crise Covid a porté un coup fatal.

Pour Chawkri Benzehra, on a affaire à un «cocktail explosif».

«C’est plus grave que du théâtre» Chawkri Benzehra

«Le pouvoir algérien a vu le sol se dérober sous ses pieds lorsque la France a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental participe de la légitimité du régime algérien, qui voit l’Algérie comme la Mecque de la révolution et des peuples opprimés. Cela compte beaucoup dans l’assise de son pouvoir.» Chawkri Benzehra

Et les appels aux meurtres?

«Je les vois comme un message consistant à dire aux Algériens de France de se tenir tranquilles» Chawkri Benzehra

Appels pour dénoncer l'Accord de 1968

Côté français, des voix demandent la dénonciation de l’Accord de 1968 «relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles». Il est favorable sur plusieurs points à l’immigration algérienne, même si l’obtention d’un visa pour la France est devenue difficile, voire impossible pour l’Algérien lambda en l'absence d'un contrat de travail. Les critiques portent aussi sur le refus de l'Algérie de reprendre sur son sol les «OQTF», les personnes obligées de quitter le territoire français.

La France, qui compte, cependant, sur le gaz algérien pour faire fonctionner ses usines, donne à l’Algérie, son ancienne colonie, l’impression d’en avoir assez d’elle. Cette dernière, d’une étrange façon, semble s’accrocher à elle et lui dire: si le régime tombe en Algérie, les conséquences seront douloureuses pour la France.