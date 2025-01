Qui est cet influenceur algérien qui a appelé au terrorisme en France?

Surnommé Zazou Youcef, Youcef A. a été arrêté pour apologie du terrorisme après avoir diffusé des vidéos sur le réseau social TikTok. Image: capture d'écran TikTok

Qui est cet influenceur algérien qui terrorise la France sur TikTok?

Un tiktokeur algérien appelait à commettre des attentats en France. Surnommé «Zazou Youcef», le jeune homme de 25 ans a été interpellé à Brest, vendredi matin.

Le bonhomme a une longue chevelure, le visage fréquemment barré par des lunettes de soleil. Il appelait ses plus de 400 000 abonnés sur TikTok à se lancer dans des attentats terroristes le 31 décembre.

Ses paroles ont été entendues et les autorités l'ont interpellé, vendredi matin, à Brest. Il est depuis en garde à vue pour apologie d’acte de terrorisme et provocation à la haine et à la violence. Un autre ressortissant algérien, qui le logeait, a également été interpellé par les forces de l'ordre.

Youcef A., alias «Zazou Youcef», est né en 1999 à Mostaganem, en Algérie. Il avait visiblement la haine lorsqu'on écoute ses discours brutaux, en langue arabe, en soutien, dit-il, au régime algérien.



Il récitait dans ses vidéos:

«On va tirer sur vous»

Ou encore: «Il faut faire parler la poudre, président Tebboune (réd: Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne)»

On entend encore: «On va vous violer»

Et une dernière pour la route: «Tirez, on les enterrera avec les Juifs»

La vidéo, comme le rappelle la presse hexagonale, a été signalée par un opposant au régime d'Alger réfugié en France, rapporte Le Point.

Emeutier et connu des autorités

Or, le caïd des réseaux sociaux n'est pas à son coup d'essai. En 2023, il avait été condamné par la justice pour avoir bouté le feu aux installations du club de tennis de Brest. Les dégâts ont été évalués à 60 000 euros.

Il avait participé aux émeutes de Nanterre, qui avaient éclaté suite à la mort de Nahel Merzouk, tué par un policier. Il se vantait sur les réseaux sociaux d'avoir pris part aux dégradations.

Le ministère de l'Intérieur, Bruno Reatailleau, a confirmé que Youcef A. était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis avril 2024. Il était également annoncé sans activité professionnelle, mais n’était en revanche ni fiché S ni identifié pour radicalisation.

Le compte TikTok de l'homme de 25 ans est à présent fermé. La presse française n'a pas tardé à relever que l'influenceur possède un compte annexe, avec plus de 20 000 abonnés, qui lui est toujours en ligne.

Retailleau ne veut «rien laisser passer»

Bruno Retailleau assure ne rien vouloir laisser passer, dans un message sur le réseaux social X.

Une promesse tenue: le ministre de l'Intérieur ne s'est pas arrêté là et a annoncé plus tard dans la soirée, qu'un autre internaute algérien qui usait des mêmes discours de haine a été arrêté.

