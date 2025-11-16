pluie modérée
Incendies en Algérie: Tebboune ordonne une enquête après des feux inhabituels en novembre

Face à une série d’incendies violents et simultanés dans plusieurs régions du pays, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a demandé l’ouverture d’une enquête pour en déterminer les causes.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune.Keystone

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche l'ouverture d'une enquête après de violents incendies ces derniers jours, jugés inhabituels pour un mois de novembre. Les feux ont provoqué l'évacuation de dizaines de familles, a indiqué la télévision nationale.

L'enquête vise notamment à déterminer les «causes des feux qui se sont déclarés simultanément» dans plusieurs régions éloignées les unes des autres, a précisé cette source.

Des médias locaux qui s'étaient étonnés d'un tel phénomène en novembre ont fait état de l'arrestation de quatre suspects. Selon la Protection civile, la quasi-totalité des 55 incendies ayant éclaté ces derniers jours ont été éteints.

«Nuit d'enfer»

Les médias locaux avaient notamment décrit une «nuit d'enfer» entre jeudi et vendredi à Tipaza, près d'Alger, où près de 300 pompiers ont dû être mobilisés ainsi que deux bombardiers d'eau d'une capacité de 12'000 litres chacun, face à la progression des flammes, attisées par des vents violents supérieurs à 60 km/h.

L'intensité de cet incendie qui se rapprochait des habitations avait contraint les autorités à évacuer des dizaines de familles. Le nord de l'Algérie a connu la semaine dernière des températures supérieures aux normales saisonnières, qui ont atteint pratiquement le niveau de celles connues en été.

Selon la Protection civile, 50 incendies sont complètement éteints et cinq autres sont maîtrisés mais restent sous surveillance. Les flammes ont dévasté plusieurs hectares de forêts et broussailles dans une dizaine de wilayas du nord.

Les incendies sont fréquents en été dans le nord de l'Algérie où se concentrent les massifs forestiers du pays, mais bien plus inhabituels pendant l'automne. (dal/afp)

Thèmes
