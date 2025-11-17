bien ensoleillé-1°
Donald Trump

Donald Trump approuvera la vente de F-35 à l'Arabie saoudite

A la veille de la visite de Mohammed ben Salmane à Washington, le président américain a déclaré qu'il vendra des avions militaires au prince héritier saoudien. Actuellement au Moyen-Orient, seul Israël en possède.
17.11.2025, 22:4917.11.2025, 22:49

Donald Trump a déclaré lundi qu'il comptait approuver la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie saoudite, à la veille de la visite du prince héritier Mohammed ben Salmane à la Maison-Blanche.

«Nous allons faire ça, nous vendrons des F-35», a déclaré le président américain à la presse depuis la Maison-Blanche, ajoutant:

«Ils ont été des alliés super»
Donald Trump
Voici l'impact sur le deal avec la Suisse si la Cour suprême lâche Trump

Le prince héritier saoudien, dirigeant de facto du royaume, arrive à Washington avec la volonté d'acquérir des systèmes avancés de défense aérienne et antimissile, mais aussi ces avions F-35, que seul Israël possède actuellement au Moyen-Orient.

Donald Trump a récemment réitéré son souhait de voir l'Arabie saoudite – poids lourd du Moyen-Orient – reconnaître Israël en rejoignant les accords d'Abraham. Et selon le média Axios, Israël veut que toute vente américaine de F-35 à Ryad soit conditionnée à cette reconnaissance. (ag/ats)

L’article