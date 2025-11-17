Donald Trump approuvera la vente de F-35 à l'Arabie saoudite

A la veille de la visite de Mohammed ben Salmane à Washington, le président américain a déclaré qu'il vendra des avions militaires au prince héritier saoudien. Actuellement au Moyen-Orient, seul Israël en possède.

Donald Trump a déclaré lundi qu'il comptait approuver la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie saoudite, à la veille de la visite du prince héritier Mohammed ben Salmane à la Maison-Blanche.

«Nous allons faire ça, nous vendrons des F-35», a déclaré le président américain à la presse depuis la Maison-Blanche, ajoutant:

«Ils ont été des alliés super» Donald Trump

Le prince héritier saoudien, dirigeant de facto du royaume, arrive à Washington avec la volonté d'acquérir des systèmes avancés de défense aérienne et antimissile, mais aussi ces avions F-35, que seul Israël possède actuellement au Moyen-Orient.

Donald Trump a récemment réitéré son souhait de voir l'Arabie saoudite – poids lourd du Moyen-Orient – reconnaître Israël en rejoignant les accords d'Abraham. Et selon le média Axios, Israël veut que toute vente américaine de F-35 à Ryad soit conditionnée à cette reconnaissance. (ag/ats)