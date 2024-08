Nouvelle attaque au couteau en Allemagne

Une grande roue prend feu et fait 20 blessés à Leipzig

La Chine et les Philippines se disputent après un accrochage maritime

Lundi, Olaf Scholz avait déclaré que l'Allemagne «ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que les personnes qui ne peuvent et ne doivent pas rester en Allemagne soient rapatriées et expulsées». (ats/jch)

L'attentat de Solingen a relancé le débat sur l'immigration dans le pays et mis une pression supplémentaire sur le gouvernement, à l'approche d'élections régionales importantes prévues dimanche. L'agresseur présumé aurait dû être expulsé vers la Bulgarie, où il était arrivé pour la première fois dans l'Union européenne, mais il semble avoir facilement échappé aux tentatives d'expulsion.

Cet incident survient alors que l'Allemagne est en état d'alerte après que trois personnes ont été tuées et huit autres blessées lors d'une attaque au couteau survenue vendredi lors d'un festival de rue à Solingen, à environ 45 kilomètres de Moers. Un Syrien de 26 ans, soupçonné d'avoir des liens avec le groupe État islamique, aurait perpétré l'attaque.

Les services d'urgence ont été appelés vers 14h45 mardi et ont été informés qu'un homme avait «agressé et menacé plusieurs passants» dans la ville, a déclaré la police de Duisbourg dans un communiqué.

Un Allemand âgé de 26 ans a été abattu mardi, après avoir menacé des passants et des policiers avec deux couteaux.

Pourquoi on ne mélange pas Jeux Olympiques et Paralympiques

Les JO de Paris 2024, c'est fini. Alors que chacun s'est remis des exploits de Léon Marchand et Simone Biles, il est temps, avec l'arrivée des Paralympiques, de rallumer le sapin et de raviver la flamme. Une ambiance réchauffée, vous dites? Pourquoi ne mélange-t-on pas les compétitions? Il y a plusieurs explications, même si certaines peuvent encore évoluer. On vous dit tout.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques, deux événements liés par une même passion du sport, une même ville hôte… mais un calendrier distinct. A chaque édition, LA question revient: pourquoi ne pas fusionner les deux compétitions pour faire un grand mois de fête sportive, où valides et para-athlètes seraient enfin réellement mis sur un pied d’égalité?