Couverture du single allemand Verknallt in einen Talahon. Image: Butterbro

Une chanson «raciste» créée par l'IA bat Beyoncé en Allemagne

Le single est entré dans les charts allemands et s'est hissé dans le classement entre Beyoncé et Taylor Swift. Mais l'un des termes présents dans le morceau est problématique, notamment parce qu'utilisé par l'extrême droite. Explications.

Le producteur allemand Butterbro (de son vrai nom Josua Waghubinger) a réussi pour la première fois quelque chose qui sera sans doute bientôt monnaie courante: sa chanson générée par intelligence artificielle (IA) a fait son entrée dans le classement des singles allemands. Verknallt in einem Talahon (en français: Crush sur un talahon) est entré dans les charts allemands le 9 août et a atteint la 48e place – entre Texas Hold'em de Beyoncé (47) et Cruel Summer de Taylor Swift (49).

Butterbro ne cache pas le fait que la voix et la musique de son tube ont été créées par une IA – la chanson est diffusée sous le nom d'artiste Butterbro feat. Udio.com. Udio est une start-up dont le modèle d'IA, entraîné avec des données musicales, génère des chansons selon les indications et les descriptions des utilisateurs. Les artistes et l'industrie musicale ne voient pas cela d'un bon œil; ils craignent pour leur modèle commercial. Récemment, trois grands labels – Universal Music Group, Sony Music Entertainment et Warner Music Group – ont porté plainte contre Udio et une autre start-up pour violation du droit d'auteur.

«Je crois que j'ai un crush sur un talahon »

Pourtant, ce n'est pas pour sa musique que la chanson de Butterbro attire l'attention. Celle-ci ressemble à une chanson populaire des années 1970 en allemand, avec des cordes et tout le tralala – pas vraiment un genre que l'on associerait immédiatement à l'IA. Le texte, écrit par Butterbro lui-même, est beaucoup plus controversé: il s'agit d'une femme qui chante son amour pour un «talahon».

«Talahon» est mot d'argot employé par les jeunes Allemands, probablement dérivé de l'expression arabe taeal huna (en français: «viens ici») et popularisé par une trend Tiktok. Il est actuellement en lice pour le titre de «mot des jeunes allemands» pour l'année 2024 et désigne un jeune homme, généralement issu de l'immigration, qui porte un certain style vestimentaire, aime les sports de combat et se fait remarquer par son comportement misogyne et violent. Les paroles reprennent ces clichés, par exemple lorsque la voix féminine de l'IA chantonne dans le refrain:

«Je crois que j'ai un crush sur un talahon

Avec sa ceinture Louis Vuitton, sa casquette Gucci et ses chaussures Air Max

Il fait du shadow boxing, c'est le plus cool de ses frères

Et le couteau dans sa poche ne lui sert pas qu'à couper du pain.» Quelle: Genius.com

Un terme controversé

Or, le «talahon» – à l'origine une auto-désignation – est aujourd'hui un terme controversé, notamment parce qu'il sert aux milieux de droite et d'extrême droite pour rabaisser ces jeunes.

Comme il l'explique dans une vidéo Tiktok, Butterbro aurait écrit cette chanson, qui a circulé pendant des semaines sur les réseaux sociaux avant d'entrer dans le hit-parade, uniquement pour s'amuser avec sa communauté de followers. En effet, le contraste entre la chanson rétro et le langage actuel des jeunes est comique et a probablement contribué au succès du titre.

Mais l'humour, c'est délicat. Will Simpson, spécialiste musical, avertit dans un article sur musicradar.com qu'il s'agit essentiellement d'un humour dégradant. Le site web detektor.fm parle de «racisme déguisé» en chanson. Ainsi, le texte «utilise des clichés xénophobes» et «aligne tout un tas de préjugés qui circulent déjà dans notre société sur les personnes issues de la migration». Felicia Aghaye fait quant à elle remarquer sur diffus.de que la chanson est promue par la phrase «recommandée par les chayas». Selon elle, «chaya» est un autre employé par les jeunes qui désigne de manière dégradante les femmes.

Dans le journal allemand Die Welt, Marie-Luise Goldmann choisit en revanche des mots plutôt positifs à l'égard de la chanson:

«Le personnage de talahon, qui était autrefois une auto-désignation ironique, est complété par Butterbro via d'autres effets de détournement. Rien que l'amalgame entre la culture des jeunes migrants et le conservatisme de la chanson allemande devrait enthousiasmer autant d'auditeurs qu'il en agace.»

Marie-Luise Goldmann a raison sur ce point: la chanson enthousiasme et irrite effectivement de nombreux auditeurs. En effet, l'humour est politique. Toutefois, avec la controverse du «talahon», on oublierait presque qu'il s'agit du premier hit-parade généré par IA, ce qui devrait être plus répandu à l'avenir. La question des droits d'auteur aura d'énormes conséquences. Celles-ci se feront encore sentir quand le terme «talahon» sera à nouveau tombé dans l'oubli.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder