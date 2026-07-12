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Steinmeier veut défendre la démocratie face à l'extrême droite

German President Frank-Walter Steinmeier welcomes media on his first day at his new presidential office while Schloss Bellevue undergoes renovation in Berlin, Germany, Friday, July 10, 2026. (AP Photo ...
Le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier a estimé dimanche que sa fonction devait assumer un nouveau rôle face la montée de l'extrême droite en Allemagne.Keystone

Steinmeier veut défendre la démocratie face à l'extrême droite

A deux mois d'élections régionales dans l'est de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier alerte sur la montée des forces hostiles au système démocratique et appelle à défendre les institutions.
12.07.2026, 19:1012.07.2026, 19:10

Le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier a estimé dimanche que sa fonction devait assumer un nouveau rôle face la montée de l'extrême droite en Allemagne.

«A l'avenir, plus que jamais, le président fédéral restera une sorte de garantie de la démocratie», a-t-il déclaré dans l'«entretien d'été» de la chaîne de télévision publique ZDF.

Le président fédéral «planait autrefois au-dessus des partis», a expliqué Steinmeier.

Aujourd'hui, cependant, «une part non négligeable» des électeurs «ne vote ni pour le bien ni pour le mal, ni pour la gauche ni pour la droite, mais contre le système démocratique». Dans ce contexte, «l'impartialité ne suffit plus, il faut prendre position», a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent à deux mois des élections régionales à Berlin ainsi que dans deux autres Länder de l'est du pays.

L'extrême droite allemande refonde son organisation de jeunesse

Dans les Länder orientaux de Saxe-Anhalt et de Mecklembourg-Poméranie occidentale, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti anti-migrants et farouchement pro-russe, est largement en tête, selon les sondages, en vue des scrutins les 6 et 20 septembre.

Pour Steinmeier, «rien est encore joué» dans ces régions, même s'il dit prendre ces évolutions très au sérieux.

Lors de précédentes élections, le président allemand, dont la fonction est essentiellement protocolaire mais qui exerce une importante influence morale, avait déjà lancé à plusieurs reprises aux électeurs: «c'est vous qui décidez si nous conservons notre système démocratique». (tib/ats)

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