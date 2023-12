L'aéroport de Munich ferme toute une journée à cause de la neige

Les personnels au sol vont s'employer à dégivrer le tarmac de l'aéroport de Munich, mardi matin. Keystone

Les fortes chutes de neige à travers l'Europe commencent à avoir un impact sur le transport aérien. Le deuxième aéroport le plus fréquenté d'Allemagne, après Francfort, est donc obligé de fermer ses portes temporairement.

Les responsables de l'aéroport de Munich ont annoncé lundi soir qu'il serait fermé au trafic au moins mardi matin et probablement toute la journée. En cause: la neige et les pluies givrantes qui paralysent depuis vendredi la Bavière, dans le sud de l'Allemagne.

De fortes chutes de neige ont provoqué le chaos ce week-end dans les transports aérien et ferroviaire, en Bavière, en particulier dans sa capitale Munich.

Aucun avion ne décollera de l'aéroport munichois ou n'y atterrira mardi entre 06h00 et 12h00:

«Ceci en raison des prévisions météo qui annoncent des pluies givrantes dans la nuit de lundi à mardi, rendant impossible au moins toute la matinée, le trafic aérien, dans des conditions optimales de sécurité» Déclaration de l'aéroport de Munich

Les personnels au sol vont s'employer à dégivrer le tarmac mardi matin, «mais on peut d'ores et déjà envisager que la majorité des vols devront être annulés toute la journée pour des raisons de sécurité», a prévenu l'autorité aéroportuaire qui conseille aux passagers de contacter les compagnies aériennes. (ats/jch)