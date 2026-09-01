Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul face aux médias à Berlin le mardi 1er septembre 2026. Keystone

La Russie «responsable» du drone chargé d'explosifs à Leipzig

L'Allemagne rend la Russie «responsable» de «l'attaque hybride» menée avec un drone chargé d'explosifs début août à l'aéroport de Leipzig, une plateforme clé pour l'armée allemande, l'Otan et le soutien logistique à l'Ukraine, a affirmé mardi le ministre allemand de l'Intérieur.

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«Dans l'ensemble, les enquêtes policières, les modes opératoires et les informations des services de renseignement démontrent une responsabilité russe dans la tentative d'attentat à l'aéroport de Leipzig», a déclaré Alexander Dobrindt lors d'une courte déclaration.

Début août, un drone chargé d'explosifs avait été découvert dans la zone sécurisée des opérations de fret de l'aéroport, à proximité de plusieurs avions-cargos ukrainiens, et un deuxième engin aurait heurté un avion-cargo de DHL quelques minutes plus tard.

D'après les médias, qui s'appuyent sur des sources proches des autorités, un troisième drone a été retrouvé dix jours plus tard à l'ouest de l'aéroport. Une substance pouvant correspondre à environ 50 grammes d'hexogène, un explosif militaire très puissant, a été retrouvée sur place.



«Schéma bien connu»

Le ministre a étayé son accusation par le fait que les «moyens d'action observés s'inscrivent »dans le schéma bien connu des opérations hybrides russes en Europe".

«La configuration des drones» et l'utilisation de «divers composants, des explosifs et des dispositifs de mise à feu» renvoient à «d'autres opérations hybrides menées par la Russie et de sa guerre contre l'Ukraine», a-t-il précisé.

La technologie utilisée et «l'interaction des différents éléments doivent être qualifiées de professionnelles et révèlent un haut niveau d'expertise technique ainsi qu'un effort organisationnel considérable», a-t-il poursuivi.



Ordre de Moscou

Si l'exécution finale de la «tentative d'attentat» relève d'agents dits «jetables», ces derniers ont agi «sur ordre d'autorités étatiques russes», a encore accusé le ministre conservateur.

Son collègue des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a annoncé dans la foulée la fermeture sous une quinzaine de jours du dernier consulat russe du pays, à Bonn, et d'un centre culturel russe à Berlin suspecté d'héberger des espions. (sda/ats/afp)