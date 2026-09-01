assez dégagé20°
DE | FR
burger
International
Allemagne

La Russie «responsable» du drone chargé d'explosifs à Leipzig

Germany&#039;s Foreign Minister Johann Wadephul speaks to the media during a press conference in Berlin on Tuesday, Sept. 1, 2026, about the attempted attack on Leipzig/Halle Airport last month with a ...
Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul face aux médias à Berlin le mardi 1er septembre 2026.Keystone

La Russie «responsable» du drone chargé d'explosifs à Leipzig

L'Allemagne rend la Russie «responsable» de «l'attaque hybride» menée avec un drone chargé d'explosifs début août à l'aéroport de Leipzig, une plateforme clé pour l'armée allemande, l'Otan et le soutien logistique à l'Ukraine, a affirmé mardi le ministre allemand de l'Intérieur.
01.09.2026, 19:5401.09.2026, 19:54

«Dans l'ensemble, les enquêtes policières, les modes opératoires et les informations des services de renseignement démontrent une responsabilité russe dans la tentative d'attentat à l'aéroport de Leipzig», a déclaré Alexander Dobrindt lors d'une courte déclaration.

Début août, un drone chargé d'explosifs avait été découvert dans la zone sécurisée des opérations de fret de l'aéroport, à proximité de plusieurs avions-cargos ukrainiens, et un deuxième engin aurait heurté un avion-cargo de DHL quelques minutes plus tard.

D'après les médias, qui s'appuyent sur des sources proches des autorités, un troisième drone a été retrouvé dix jours plus tard à l'ouest de l'aéroport. Une substance pouvant correspondre à environ 50 grammes d'hexogène, un explosif militaire très puissant, a été retrouvée sur place.

«Schéma bien connu»

Le ministre a étayé son accusation par le fait que les «moyens d'action observés s'inscrivent »dans le schéma bien connu des opérations hybrides russes en Europe".

Tentative d'attentat: ça chauffe entre l'Allemagne et la Russie
Tentative d'attentat: ça chauffe entre l'Allemagne et la Russie

«La configuration des drones» et l'utilisation de «divers composants, des explosifs et des dispositifs de mise à feu» renvoient à «d'autres opérations hybrides menées par la Russie et de sa guerre contre l'Ukraine», a-t-il précisé.

La technologie utilisée et «l'interaction des différents éléments doivent être qualifiées de professionnelles et révèlent un haut niveau d'expertise technique ainsi qu'un effort organisationnel considérable», a-t-il poursuivi.

Ordre de Moscou

Si l'exécution finale de la «tentative d'attentat» relève d'agents dits «jetables», ces derniers ont agi «sur ordre d'autorités étatiques russes», a encore accusé le ministre conservateur.

Son collègue des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a annoncé dans la foulée la fermeture sous une quinzaine de jours du dernier consulat russe du pays, à Bonn, et d'un centre culturel russe à Berlin suspecté d'héberger des espions. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»

Attaque mortelle à Times Square: «Je préférerais vous tuer»

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Swatch met une claque judiciaire à Samsung et empoche des millions
Samsung devra verser 11,6 millions de dollars à dix marques de Swatch pour des cadrans numériques contrefaits proposés pendant plusieurs années sur son application.
Swatch a remporté à Londres le procès qui l'opposait depuis des années à Samsung à propos de contrefaçons de cadrans de montres numériques. Le géant sud-coréen de la tech devra verser à l'horloger biennois 11,6 millions de dollars.
L’article