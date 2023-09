L'équipe «73/3» des services de secours de l'Oktoberfest en action. t-online

Voici la face sombre de l'Oktoberfest

L'Oktoberfest de Munich est une des plus grandes fêtes populaires du monde. Et selon toute vraisemblance, celle qui compte le plus grand nombre de participants qui terminent en état d'ébriété. Nombreux sont ceux pris en charge par les secours. Reportage.

Daniel Salg, Jannik Läkamp / t-online

«Intervention pour la civière 73/3»

entend-on résonner dans l'arrière-cour du poste sanitaire. Nous sommes à Munich, l'Oktoberfest bat son plein. Pour Alex Klapper, 22 ans, et son collègue Stefan Seibt, 45 ans, c'est reparti. Ils s'en vont avec les trois autres secouristes que compte leur équipe. Nous les avons suivis pendant un après-midi sur la plus grande fête populaire d'Europe.

Lorsqu'ils partent avec leur brancard, ils n'ont que peu d'informations sur la situation. Mais il semblerait qu’ils soient appelés pour un problème cardio-vasculaire. Rien toutefois qui ne suscite l'étonnement de l'équipe, car les interventions pour ce genre de problèmes sont les plus fréquentes à l'Oktoberfest.

Il leur faut en moyenne un peu plus de quatre minutes pour arriver sur place. Quatre longues minutes en cas de problème cardiaque d'importance. Mais beaucoup de gens appellent les secours en cas de malaise vagal, impressionnant, mais sans gravité. Ce n'est en général que sur place que les secouristes savent à quel point l'urgence était grave ou non.

Un malaise à cause de la chaleur

Cette fois, il s'agit d'une dame âgée allongée sur le sol devant un petit stand, à côté d'une tente de fête. Elle a les jambes surélevées, les pieds posés sur une chaise. Une médecin qui se trouvait par hasard à côté d'elle lui a prodigué les premiers soins. Les soupçons des secouristes se confirment: un malaise dû à la chaleur. La femme est visiblement épuisée, mais consciente. L'équipe contrôle sa glycémie, sa saturation en oxygène et d'autres paramètres vitaux. Rien d'anormal. L'intervention de routine a donc une fin heureuse.

L'intervention en question. t-online

Mais la routine, c'est également d'écarter les badauds pour laisser les secouristes travailler correctement. Pour cette intervention, Merlin Assmann a pour mission de protéger ses collègues des fêtards. Il se contente cette fois-ci d'écarter les curieux. «Faites de la place, s'il vous plaît», dit-il fermement à une personne qui s'est arrêtée pour regarder fixement la vieille dame allongée au sol.

Le brancard est équipé d'une bâche bleue. Les secouristes l'utilisent pour cacher la patiente des regards importuns, puis se saisissent de l'objet et la poussent en direction du poste de garde.

La dame est évacuée sur un brancard bâché. t-online

Une vraie petite clinique

Le «poste de garde» de la Wiesnwache relève toutefois presque de l'hyperbole pour désigner la véritable petite clinique installée sur le site de la fête. En plus des 19 lits disponibles, on y trouve une «salle de réanimation», soit un vrai petit bloc opératoire, et même un scanner mobile. Des infirmiers et des médecins y sont présents 24 heures sur 24.

Notre équipe arrive avec la patiente, embarquée quelques minutes plus tôt. Les médecins prennent alors le relais, libérant l'équipe de terrain. Les cinq secouristes se sont portés volontaires pour travailler lors de la fête et ne reçoivent qu'une indemnité pour leur engagement bénévole. Ce qui ne les empêche pas de travailler efficacement:

«Si je n'y prenais pas plaisir, je ne serais pas là» Alex Klapper

Stefan Seibt est du même avis, lui qui occupe un poste de bureau chez Lufthansa le reste de l'année. Depuis 2018, il prend des congés supplémentaires pour assurer le service sanitaire lors de l'Oktoberfest, et il a en outre suivi une formation sur son temps libre. Les ivrognes ne leur rendent-ils pas la tâche difficile?

«Ce n'est pas vraiment l'alcool qui pose problème, mais ses effets et les accidents qui en découlent» Alex Klapper

Il entend par là les fractures ou des plaies ouvertes après des bagarres ou des chutes. Mais pour tout dire, le travail au poste de secours de l'Oktoberfest ne diffère pas vraiment de celui d'un centre de secours d'une petite ville.

«Les médocs ne font pas bon ménage avec l'alcool»

Aux heures de pointe, jusqu'à douze équipes d'ambulanciers sont à pied d'oeuvre. Aujourd'hui, l'équipe d'Alexander Klapper et de Stefan Seibt se rend chez une vieille «connaissance»: une ressortissante chinoise a besoin de leur aide. Quelques heures plus tôt, ils avaient déjà été appelés pour cette patiente.

Secours, police... l'Oktoberfest est bien encadrée. t-online

Lors de la première intervention, la femme, qui a des antécédents psychiques et prend des médicaments, s'était sentie mal. Elle et son mari avaient assuré aux secouristes qu'ils comptaient quitter l'Oktoberfest, et l'équipe les avait laissés là.

Mais tous sont maintenant à nouveau réunis. Au lieu de rentrer chez elle, comme promis, elle a continué à boire. «Mais juste une bière», précise son mari. L'idée n'était pas vraiment judicieuse et cette femme est amenée au poste de secours et prise en charge par les médecins. Elle semble désorientée et ne réagit que lentement aux questions.

«Probablement parce que ses médicaments ne font pas bon ménage avec l'alcool» Alex Klapper

2 pour mille après six heures de dégrisement

Cette dame n'a-t-elle vraiment bu qu'une seule bière? Les secouristes ne le sauront jamais. A l'infirmerie, on ne mesure le taux d'alcoolémie que chez les patients particulièrement alcoolisés. Les cas les plus flagrants ont même la chance de voir leurs valeurs affichées sur un tableau blanc, un genre de «top».

Le «roi de la chope» 2022 a bu plus de bières que celui de 2023... Image: t-online

Le «roi de la chope», c'est ainsi qu'on désigne ici le patient le plus saoul. Il est arrivé au poste sanitaire après avoir bu dix chopes de bière. Après six heures de dégrisement, il avait encore un taux d'alcoolémie peu glorieux de 2,08 pour mille. La femme qui vient d'être prise en charge n'en est heureusement pas là.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker