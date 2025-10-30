assez dégagé
L'Afghan qui a poignardé des enfants en Allemagne a été interné

epa12457295 The defendant Enamullah O. (C) arrives at the start of his trial at the regional court in Aschaffenburg, Germany, 16 October 2025. The Afghan defendant Enamullah O. is accused of killing a ...
Enamullah O. a été jugé pénalement irresponsable.Keystone

L'Afghan qui avait poignardé des enfants en Allemagne a été interné

Un Afghan, qui avait attaqué un groupe d'enfants au couteau, tuant l'un d'entre eux et un adulte à Aschaffenbourg en janvier a été placé jeudi en internement psychiatrique par le tribunal de cette ville bavaroise.
30.10.2025, 21:5030.10.2025, 21:50

En raison de troubles psychiatriques, l'accusé de 28 ans, désigné par la justice comme Enamullah O., est jugé comme irresponsable pénalement. «Il n'y a pas d'explication psychologique normale» à son geste, a déclaré le juge Karsten Krebs, l'attribuant à une «phase psychotique aiguë de la schizophrénie». «Les victimes ont été touchées au hasard», a-t-il ajouté.

Enamullah O. pourrait rester à vie dans un asile psychiatrique, même si son internement fera l'objet de contrôles réguliers qui pourraient éventuellement conduire à sa libération en cas d'amélioration de sa santé mentale. Aucun mobile politique ou religieux à son acte n'ont été identifiés, mais son geste commis le 22 janvier 2025, en pleine campagne électorale, un mois avant les législatives allemandes, avait durci le débat sur l'immigration et fait le jeu de l'extrême droite.

Attaque au couteau sur un groupe d'enfants: deux morts

D'autant plus qu'il était survenu après une série d'actes meurtriers en Allemagne, dont les auteurs présumés étaient des étrangers ou avaient des motivations islamistes. En rendant son verdict, le juge Karsten Krebs a mis les choses au point:

«Nous ne nous mêlerons pas aux discussions politiques. Cela n'a rien à faire dans un procès pénal»
Karsten Krebs, juge

L'agression commise par cet Afghan avait aussi mis en lumière les limites du règlement européen dit de Dublin, car il aurait dû être expulsé dès 2023 vers la Bulgarie, son pays d'entrée dans l'Union européenne. Un matin de janvier, Enamullah O. avait attaqué au couteau un groupe d'enfants dans un parc d'Aschaffenbourg, tuant un garçonnet de deux ans d'origine marocaine, ainsi qu'un Allemand de 41 ans qui voulait leur porter secours. Il avait également blessé une fillette de deux ans, d'origine syrienne, une éducatrice et un autre homme.

(ats/acu)

