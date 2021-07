Faux certif' Covid, faux pharmaciens: piratée, l'Allemagne sévit

L'Allemagne démantèle un réseau de 400 000 pédophiles

La police judiciaire allemande a annoncé, lundi, le démantèlement d'un réseau de pédopornographie. La plateforme s'appelle «BOYSTOWN» et elle existe depuis 2019.

La police judiciaire allemande a annoncé, lundi, le démantèlement d'un réseau de pédopornographie sur le Darknet, présenté comme l'un «des plus grands au monde» et comptant plus de 400 000 membres.

Le démantèlement de la plateforme «BOYSTOWN», qui existait depuis 2019, a eu lieu à la mi-avril, explique L'Obs. Trois Allemands ont été arrêtés au terme d'une enquête de plusieurs mois d'une unité spéciale de la police allemande. Celle-ci s'est faite sous la coordination d'Europol et avec …