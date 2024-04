Le député AFD Maximilian Krah a appris via la presse que son assistant parlementaire avait été arrêté pour espionnage. Keystone

L'assistant d'un politicien AFD accusé d'être un espion chinois

La justice allemande a annoncé l'arrestation d'un agent chinois présumé au coeur du Parlement de l'Union européenne. Cela nourrit les craintes autour de l'espionnage de Pékin avant les élections européennes de juin et dans les secteurs stratégiques.

Un agent chinois présumé au cœur du Parlement de l'UE a été arrêté lundi à Dresde, en Allemagne. L'annonce est intervenue mardi, au lendemain de l'arrestation par les autorités allemandes de trois ressortissants, accusés d'espionner pour le compte de la Chine, et de l'inculpation de deux hommes à Londres pour des suspicions similaires.

Le suspect en date, nommé seulement Jian G., est accusé d'avoir espionné des opposants chinois en Allemagne et d'avoir partagé des informations sur le Parlement européen avec un service de renseignement chinois, indique le parquet fédéral allemand dans un communiqué.

Assistant d'un parlementaire AFD

Sur le site internet du Parlement européen, Jian Guo fait partie de la liste des assistants accrédités de l'eurodéputé Maximilian Krah, tête de liste de l'Alternative pour l'Allemagne (AFD) aux prochaines élections européennes du 9 juin. Ressortissant allemand, il a travaillé comme son assistant à Bruxelles depuis 2019.

La ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser a qualifié cette arrestation d'«extrêmement grave». «S'il se confirme que les services de renseignement chinois ont espionné le Parlement européen de l'intérieur, il s'agirait d'une attaque contre la démocratie européenne», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«Les autocraties comme la Chine ou la Russie cherchent activement à miner nos démocraties en Europe. Il faut que cela cesse» Terry Reintke, députée écologiste allemande

Les écologistes européens ont, eux, pressé la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, d'accélérer l'enquête sur les liens entre certains députés et des puissances étrangères. Pékin a nié en bloc:

«La théorie de la menace d'un prétendu espionnage chinois n'est pas une chose nouvelle dans l'opinion publique européenne» Wang Wenbin, membre de la diplomatie chinoise

Il a déploré une «calomnie» propre à «détruire l'atmosphère de coopération entre la Chine et l'Europe».

Arrêté à Dresde

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est rendu en Chine à la mi-avril pour resserrer les liens économiques avec ce pays, premier partenaire économique de l'Allemagne, et tenter de convaincre le président chinois Xi Jinping d'user de son influence sur son homologue russe Vladimir Poutine afin qu'il mette un terme à sa guerre d'agression en Ukraine.

Selon la justice allemande, «l'accusé a transmis en janvier 2024 à plusieurs reprises des informations sur les négociations et les décisions du Parlement européen à son client du service de renseignement». Jian Guo a été arrêté lundi à Dresde, dans l'Est de l'Allemagne, et son domicile a été perquisitionné.

Le député l'apprend par la presse

Cette arrestation est un nouveau coup dur pour l'AFD, parti anti-euro et anti-immigration, actuellement en deuxième position derrière les conservateurs dans les sondages d'opinion, mais dont la popularité s'effrite en raison de plusieurs controverses. Les informations concernant l'arrestation d'un assistant de Maximilian Krah sont «très préoccupantes», a du reste déclaré le parti à Berlin.

«J'ai appris l'arrestation de mon collaborateur Jian Guo ce matin par la presse. Je ne dispose pas d'autres informations», a réagi de son côté Maximilian Krah dans une prise de position, ajoutant qu'il mettrait un terme aux relations de travail avec lui «si les accusations s'avéraient fondées».

Positions pro-russes

Le député controversé a également été cité dans un autre scandale récent selon lequel certains législateurs européens auraient accepté de l'argent pour diffuser des positions pro-russes sur un site web d'information financé par Moscou.

Maximilian Krah, cité dans les médias après que le gouvernement tchèque a déclaré avoir découvert un réseau de propagande russe, a reconnu début avril être apparu à deux reprises sur le site web «Voice of Europe», mais ne pas avoir «reçu d'argent pour cela».

