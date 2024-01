La soirée du Nouvel An a entrainé quelques incidents à Berlin

Des blessés et plus de 230 interpellations ont eu lieu le soir de Nouvel An à Berlin. Des dizaines de milliers de personnes ont fêté le passage de la nouvelle année dans les rues de la capitale.

La Porte de Brandebourg le soir du Nouvel An. Keystone

Des incidents lors de la soirée du Nouvel An ont entraîné plus de 230 interpellations à Berlin et fait une quinzaine de blessés parmi les forces de l'ordre, a indiqué lundi matin la police locale.

Les forces de l'ordre et les services de secours ont été «attaqués» en divers endroits de la capitale allemande avec «des ustensiles de pyrotechnie, des tirs à blanc et jets de bouteille», a-t-elle indiqué sur son compte X (ex Twitter).

La situation a fini par se calmer vers le milieu de la nuit à Berlin, où des dizaines de milliers de personnes ont fêté le passage à la nouvelle année dans les rues, notamment autour de la Porte de Brandebourg dans le centre-ville.

La police avait mobilisé environ 4000 agents cette année pour tenter d'empêcher les violences qui avaient émaillé la nuit du Réveillon il y a un an dans plusieurs quartiers, avec des agressions contre les pompiers notamment.

A Cologne, la police a été aussi fortement mobilisée, cette fois suite à l'interpellation dimanche de trois islamistes présumés, soupçonnés d'avoir envisagé un attentat visant la cathédrale de la ville, à l'aide d'une voiture. Le parking souterrain de l'édifice religieux a été fouillé, mais aucun objet suspect n'a été trouvé. (lal/ats)