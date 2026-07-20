Ces BMW russes à 140 000 francs inquiètent la marque

BMW a quitté la Russie dès 2022. Pourtant, des SUV de la marque y sont toujours assemblés, et le nouveau X5 peut même, semble-t-il, déjà être commandé.

Christopher Clausen / t-online

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Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, BMW s’est retiré du marché russe. Le constructeur a mis fin à sa production, à ses activités commerciales et à sa collaboration avec son sous-traitant Avtotor, à Kaliningrad. Pourtant, quatre ans plus tard, des véhicules de la marque réapparaissent dans cette ancienne usine partenaire. Comme le rapporte Auto Motor und Sport, les SUV X5, X6 et X7 continuent d’y être assemblés. Des concessionnaires russes proposent par ailleurs déjà le nouveau BMW X5 à la commande.

Selon le quotidien économique russe Kommersant, cité par Auto Motor und Sport, 145 BMW assemblées à Kaliningrad ont été immatriculées pour la première fois l’an dernier. C’est près de trois fois plus que l’année précédente. Cette production repose sur des kits CKD («Completely Knocked Down»), c’est-à-dire des véhicules livrés entièrement démontés, qui étaient restés dans l’usine après la rupture de la coopération avec BMW.

Voici une publicité pour des BMW fabriquées en Russie.

Visuellement, ces véhicules correspondent toujours aux modèles de 2022, mais ils sont désormais immatriculés comme des modèles des années 2025 ou 2026. Selon les médias russes, certains composants d’origine locale, comme des faisceaux de câbles, des durites, des pièces en caoutchouc ou encore des éléments de carrosserie peints, sont désormais utilisés, les stocks de pièces d’origine s’amenuisant. Malgré cela, ces véhicules sont proposés à des prix dépassant l’équivalent de 140 000 francs suisses.

BMW met en garde contre d’éventuels défauts

BMW prend clairement ses distances avec cette production. Le constructeur affirme qu’Avtotor a repris l’assemblage de petites séries sans son accord. Depuis la fin de leur collaboration, aucun contrôle qualité n’est plus effectué. BMW souligne également qu’il n’est pas exclu que certains composants, après une longue période de stockage, ne répondent plus aux spécifications d’origine. Le constructeur n’assume donc ni garantie constructeur ni responsabilité technique pour ces véhicules.

De nouveaux modèles BMW continuent toutefois d’arriver en Russie par des circuits parallèles. Selon un autre article d’Auto Motor und Sport, plusieurs concessionnaires russes acceptent déjà des précommandes pour le nouveau BMW X5. Les premières versions proposées sont les X5 40i xDrive et X5 40d xDrive.

BMW précise qu’aucune livraison officielle n’est effectuée par le constructeur. L’entreprise rappelle que ses partenaires commerciaux sont tenus de respecter les règles internationales en matière d’exportation. Elle indique en outre avoir renforcé ses contrôles internes ces dernières années afin de prévenir toute violation des réglementations sur les exportations et des sanctions internationales.

BMW sous pression

Indépendamment de ses activités liées à la Russie, BMW traverse actuellement une période marquée par un recul de ses ventes. Au deuxième trimestre, les livraisons mondiales ont diminué de 4,9%, à un peu moins de 591 000 véhicules. La baisse a été particulièrement marquée en Chine, où les ventes ont chuté de 30%. La progression enregistrée en Europe et aux Etats-Unis n’a pas suffi à compenser ce recul.

Fin 2024, BMW avait indiqué avoir découvert des irrégularités dans les livraisons de véhicules et avoir pris des mesures relevant du droit du travail à l’encontre des collaborateurs concernés. En vertu des sanctions de l’Union européenne, l’exportation de voitures particulières vers la Russie est en principe interdite. Et les infractions peuvent faire l’objet de poursuites pénales en application de la législation allemande sur le commerce extérieur. Les concessionnaires concernés s’exposent également à des sanctions de la part du constructeur, pouvant aller jusqu’à la résiliation de leur contrat.

Malgré les sanctions, la demande de véhicules BMW reste élevée en Russie. Selon la plateforme russe d’études de marché Avtostat, environ 16 700 BMW ont été immatriculées pour la première fois en 2025, soit une hausse d’environ 42% par rapport à l’année précédente. La plupart de ces véhicules arrivent dans le pays via des importations parallèles. (trad. hun)