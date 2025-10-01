bien ensoleillé14°
DE | FR
burger
International
Allemagne

Allemagne: 3 membres présumés du Hamas arrêtés avec des armes

Allemagne: 3 membres présumés du Hamas arrêtés avec des armes

Trois membres présumés du Hamas ont été arrêtés mercredi à Berlin. Ils ont suspectés d'avoir acquis des armes destinées à des «attentats meurtriers visant des établissements israéliens ou juifs en Allemagne», a annoncé le parquet fédéral allemand.
01.10.2025, 18:0501.10.2025, 18:05

Lors des arrestations de ceux que le parquet considère comme «des opérateurs étrangers» du Hamas, «un fusil d'assaut AK-47, plusieurs pistolets et une grande quantité de munitions ont été découvertes», précise le parquet.

Le ministère public identifie les trois hommes comme Abed Al G. et Ahmad I., deux «citoyens allemands», ainsi que Wael F. M., «né au Liban».

La Fête de la bière fermée après un incendie et une explosion à Munich

Contacté par l'AFP, le parquet a indiqué qu'il n'avait pas encore pu établir avec certitude la nationalité de ce dernier. Selon le parquet, ils se consacraient «depuis au moins l'été 2025» à l'acquisition «d'armes à feu et de munitions» en Allemagne pour le compte du mouvement islamiste palestinien.

Ils seront présentés jeudi à un juge d'instruction qui statuera sur les demandes de détention provisoire émises par le parquet.

Le conflit au Proche-Orient trouve une résonance particulière en Allemagne, en raison de la responsabilité du pays dans la Shoah.

Berlin est encore aujourd'hui l'un des plus grands soutiens d'Israël, et le chancelier Friedrich Merz a récemment affirmé, très ému, vouloir faire «tout ce qui est en (son) pouvoir pour permettre aux juives et aux juifs de vivre, célébrer et étudier sans crainte dans toute l'Allemagne». (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles

Un éléphant attaque des touristes lors d'un safari au Botswana

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Les CFF annoncent des suppressions à Lausanne
Les îles espagnoles d'Ibiza et Formentera sous l'eau
En alerte rouge face aux pluies, les touristiques îles d'Ibiza et de Formentera en Espagne ont fermé leurs plages et leurs écoles mardi, près d'un an après les inondations qui ont endeuillé la région de Valence, sur la côte en face de l'archipel des Baléares.
Les services d'urgence des deux îles ont envoyé une alerte sur les téléphones des habitants, leur demandant d'éviter déplacements et activités en extérieur, ainsi que de ne pas rester près des cours d'eau ou en sous-sol.
L’article