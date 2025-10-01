La Fête de la bière à Munich a été provisoirement fermée (image d'illustration). Image: imago stock&people

La Fête de la bière fermée après un incendie et une explosion à Munich

L'Oktoberfest a dû être fermée au public mercredi suite à un incident ayant fait un mort dans dans la capitale bavaroise. Un lien avec le célèbre événement n'a pour l'heure pas été vérifié.

La célèbre Fête de la bière à Munich, dans le sud de l'Allemagne, a été provisoirement fermée mercredi, après un incendie suivi d'une explosion dans le nord de la ville qui ont fait au moins un mort, a indiqué la police.

Cette dernière a indiqué que des engins explosifs avaient été découverts dans un immeuble résidentiel et qu'elle enquêtait sur un éventuel lien avec l'Oktoberfest, qui se tient près du centre de la capitale bavaroise. Un important dispositif policier a été déployé dans le secteur.

«La Fête de la bière restera fermée provisoirement jusqu'à 17h en raison d'une alerte à la bombe liée à une explosion dans le nord de Munich», a annoncé l'Oktoberfest sur son site.

Des coups de feu

«D'après les premiers éléments de l'enquête, l'immeuble résidentiel a été incendié après un conflit familial», a indiqué la police. Un blessé avait été retrouvé et il est entretemps décédé. Une personne est portée disparue, que la police dit ne pas estimer dangereuse.

Plus tôt, une porte-parole de la police avait indiqué qu'une personne avait été grièvement blessée. Elle n'a pas confirmé des informations relayées par les médias selon lesquelles des coups de feu auraient été tirés.

Le quotidien Bild a rapporté qu'un homme avait été retrouvé mort, soupçonné d'avoir provoqué l'explosion et l'incendie avant de se suicider, et qu'une deuxième personne avait été retrouvée blessée par balle. «Il n'y a actuellement aucun danger pour le public», a déclaré un porte-parole de la police au journal.

Le maire de Munich, Dieter Reiter, a de son côté déclaré au conseil municipal qu'une alerte à la bombe avait été lancée contre l'Oktoberfest, rapporte la Süddeutsche Zeitung. Cette alerte serait liée à l'explosion. Selon le maire, l'auteur aurait laissé une lettre.

Un attentat en 1980

Il y a 45 ans, le 26 septembre 1980, un attentat attribué à l'extrême droite avait fait 13 morts et plus de 200 blessés à l'Oktoberfest.

L'évènement, qui se tient cette année du 20 septembre au 5 octobre, est considéré comme la plus grande fête foraine du monde. Il a accueilli 6,7 millions de visiteurs en 2024. (jzs/afp)