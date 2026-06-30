Des bâtiments détruits à La Guaira, au Venezuela, après le double séisme du 24 juin 2026. Keystone

Le bilan du séisme au Venezuela s'alourdit

1943 personnes sont décédées dans le double tremblement de terre qui a eu lieu le 24 juin au Venezuela et plus de 10 500 sont blessées.

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Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été relevé de 1719 à 1943 morts, a annoncé mardi le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez.

«À ce jour, on dénombre 1943 personnes décédées», a indiqué Jorge Rodriguez, faisant état de plus 10 500 blessés et plus de 15 000 sinistrés.

«Un total de 6461 personnes secourues depuis le jour même de l'urgence provoquée par les deux séismes» a également annoncé Jorge Rodriguez, selon lequel environ 30 000 personnes se trouvaient dans la zone de la Guaira, zone la plus ravagée, au moment du double tremblement de terre.

«Si nous y ajoutons les 13 400 à 13 500 personnes qui ont pu se sauver par leurs propres moyens ou qui ont été aidées, on peut estimer à 19 861 le nombre de personnes qui ont sauvé leur vie à La Guaira», a-t-il précisé. (ag/ats)