Une femme pourra désormais devenir princesse du Liechtenstein

Le prince Alois était pourtant opposé à ce changement en 2019 encore. Keystone

Le Liechtenstein a validé samedi une modification législative introduisant la primogéniture absolue. Cela signifie qu'une femme sera désormais considérée comme princesse et pourra prétendre au trône.

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Au Liechtenstein, le premier-né de la famille princière sera désormais considéré comme une princesse ou un prince, quel que soit son sexe. Jusqu'à présent, la succession au trône n'était ouverte qu'aux membres masculins.

La Maison princière du Liechtenstein a approuvé samedi une proposition de modification de la loi la concernant à la majorité des deux tiers. Cela signifie que désormais, toutes les descendantes disposeront des mêmes droits de participation que leurs homologues masculins. En outre, la succession au trône passera de la primogéniture masculine à la primogéniture absolue.

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Indépendamment du sexe, le premier-né de la maison princière deviendra ainsi à l’avenir héritière ou héritier du trône, puis prince ou princesse de Liechtenstein.

Le prince était contre en 2019

Dans de nombreuses maisons royales à travers le monde, les femmes peuvent aujourd’hui accéder au trône. En 2019 encore, le prince héritier Alois s'était prononcé, dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung, contre l'idée que des femmes puissent régner en tant que princesses du Liechtenstein. La famille princière y était opposée pour des raisons de stabilité, avait déclaré Alois à l'époque:

«La prévisibilité à long terme des lois de la maison princière et de la Constitution est, dans ce contexte, plus importante que la question du genre»

Il n’est pas non plus facile de modifier un système qui existe depuis des siècles. En 2019, la Principauté du Liechtenstein a fêté ses 300 ans. (btr/ats)