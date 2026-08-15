ciel clair25°
DE | FR
burger
International
Genre

Liechtenstein: une femme peut désormais prétendre au trône

Une femme pourra désormais devenir princesse du Liechtenstein

Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und Erbprinzessin Sophie am Liechtensteiner Staatsfeiertag, am Samstag, 15. August 2026, auf der Schlosswiese vor dem Schloss in Vaduz. (KEYSTONE/Peter Klaunzer ...
Le prince Alois était pourtant opposé à ce changement en 2019 encore.Keystone
Le Liechtenstein a validé samedi une modification législative introduisant la primogéniture absolue. Cela signifie qu'une femme sera désormais considérée comme princesse et pourra prétendre au trône.
15.08.2026, 22:2515.08.2026, 22:26

Au Liechtenstein, le premier-né de la famille princière sera désormais considéré comme une princesse ou un prince, quel que soit son sexe. Jusqu'à présent, la succession au trône n'était ouverte qu'aux membres masculins.

La Maison princière du Liechtenstein a approuvé samedi une proposition de modification de la loi la concernant à la majorité des deux tiers. Cela signifie que désormais, toutes les descendantes disposeront des mêmes droits de participation que leurs homologues masculins. En outre, la succession au trône passera de la primogéniture masculine à la primogéniture absolue.

A propos du Liechtenstein 👇

Le Liechtenstein victime d’un piratage massif de données

Indépendamment du sexe, le premier-né de la maison princière deviendra ainsi à l’avenir héritière ou héritier du trône, puis prince ou princesse de Liechtenstein.

Le prince était contre en 2019

Dans de nombreuses maisons royales à travers le monde, les femmes peuvent aujourd’hui accéder au trône. En 2019 encore, le prince héritier Alois s'était prononcé, dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung, contre l'idée que des femmes puissent régner en tant que princesses du Liechtenstein. La famille princière y était opposée pour des raisons de stabilité, avait déclaré Alois à l'époque:

«La prévisibilité à long terme des lois de la maison princière et de la Constitution est, dans ce contexte, plus importante que la question du genre»

Il n’est pas non plus facile de modifier un système qui existe depuis des siècles. En 2019, la Principauté du Liechtenstein a fêté ses 300 ans. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Cette soirée du Venoge Festival nous a rappelé qu’on n’a plus 15 ans
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Comment X est devenu une pierre angulaire de la guerre en Ukraine
Dans le cadre de la guerre en Ukraine, le rôle du réseau X a évolué: il est devenu un terrain privilégié à la fois pour les analystes, les journalistes et les chercheurs, ainsi qu’un espace d’expression pour les diplomates et les responsables politiques.
Dès les premières heures du 24 février 2022, alors que Vladimir Poutine venait d’annoncer, dans un discours prononcé à l’aube, le lancement de ce qu’il qualifie d’«opération militaire spéciale», des milliers de publications pullulaient déjà sur Twitter (nouvellement X).
L’article