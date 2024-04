Pourquoi le Venezuela veut annexer les deux tiers du Guyana?

«La tentative du Venezuela d'annexer plus des deux tiers du territoire guyanais et d'en faire une partie du Venezuela est une violation monstrueuse des principes les plus élémentaires du droit international, tels qu'ils sont inscrits dans la Charte des Nations unies, la Charte de l'Organisation des Etats américains et le droit international coutumier.»

Ministère des Affaires étrangères du Guyana