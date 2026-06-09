ciel couvert13°
DE | FR
burger
International
Amérique du sud

Présidentielle au Pérou: voici quand le résultat va tomber

Présidentielle au Pérou: voici quand le résultat va tomber

A newspaper vendor reads the front page of a newspaper that reads in Spanish: &quot;The fight is vote by vote&quot; in Lima, Peru, Monday, June 8, 2026, a day after the presidential election runoff. ( ...
«La bataille se joue vote après vote»: la une d'un journal à Lima, ce lundi.Keystone
Le suspense pourrait durer encore plusieurs semaines au Pérou. Très serré, le second tour de l’élection présidentielle oppose le candidat de gauche Roberto Sanchez à la conservatrice Keiko Fujimori, séparés par seulement quelques milliers de voix.
09.06.2026, 22:1509.06.2026, 22:15

Le résultat du second tour de la présidentielle au Pérou pourrait ne pas être connu avant deux semaines, a déclaré mardi à l'AFP le chef de l'autorité électorale. A l'heure actuelle, le candidat de gauche Roberto Sanchez devance de très peu la candidate de droite Keiko Fujimori.

Le dépouillement du scrutin de dimanche «pourrait prendre entre deux semaines et la fin du mois» de juin, en fonction des observations qui seront formulées sur les procès-verbaux, a indiqué le chef de l'Office national des processus électoraux (ONPE), Bernardo Pachas.

Quelques milliers de voix séparent les deux candidats au Pérou

Avec 96% des procès-verbaux dépouillés, Roberto Sanchez recueille 50,05% des suffrages contre 49,94% pour sa rivale conservatrice, soit un écart d'environ 20 000 voix.

De nombreux électeurs espéraient que l'élection permettrait au pays de tourner la page des années de chaos politique qui ont vu une série de présidents emprisonnés, destitués et inculpés. Quel que soit le vainqueur du scrutin, il deviendra ainsi le neuvième président du Pérou en dix ans.

Le second tour montre que le pays andin reste profondément divisé entre la côte plutôt acquise à Keiko Fujimori, et le sud andin, rural et indigène. A 51 ans, la fille de l'ancien président autocrate Alberto Fujimori (1990-2000) espère profiter de la vague de soutien aux candidats de droite en Amérique latine, qui ont remporté les récentes élections en Bolivie, au Chili et en Equateur grâce à un discours de fermeté contre la criminalité.

Roberto Sanchez, député et ancien ministre de 57 ans, se présente pour la première fois et a connu une percée en fin de campagne qui lui a permis d'atteindre le second tour. Il a édulcoré ses premiers appels à un «changement radical» et a déclaré à l'AFP souhaiter une relation «respectueuse» avec le président américain Donald Trump.

Les Etats-Unis se retirent (de nouveau) de l'Unesco

Les résultats finaux du premier tour de l'élection présidentielle ont mis plus de 30 jours à être connus. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
4
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
de Gabriel BOUROVITCH, Paris
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
1
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
de Maria DANILOVA, Washington, Etats-Unis
Thèmes
Deux morts dans le crash d'un avion en République dominicaine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Affaire Lyhanna: les avocats des victimes tancent les politiques
Après la mort de Lyhanna, les proches de plusieurs victimes présumées de Jérôme B. dénoncent de graves défaillances dans le traitement des plaintes. Sous pression, le gouvernement français promet des mesures pour accélérer les enquêtes sur les violences sexuelles commises contre des mineurs.
La mère d'une victime présumée de Jérôme B. a fustigé mardi la lenteur avec laquelle sa plainte avait été traitée par la justice, l'avocat de la famille de Lyhanna a pointé le manque de moyens de la justice, comme le «vrai coeur du problème». Le Premier ministre français a annoncé des mesures pour tenter d'apaiser la colère.
L’article