Présidentielle au Pérou: voici quand le résultat va tomber

«La bataille se joue vote après vote»: la une d'un journal à Lima, ce lundi. Keystone

Le suspense pourrait durer encore plusieurs semaines au Pérou. Très serré, le second tour de l’élection présidentielle oppose le candidat de gauche Roberto Sanchez à la conservatrice Keiko Fujimori, séparés par seulement quelques milliers de voix.

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Le résultat du second tour de la présidentielle au Pérou pourrait ne pas être connu avant deux semaines, a déclaré mardi à l'AFP le chef de l'autorité électorale. A l'heure actuelle, le candidat de gauche Roberto Sanchez devance de très peu la candidate de droite Keiko Fujimori.

Le dépouillement du scrutin de dimanche «pourrait prendre entre deux semaines et la fin du mois» de juin, en fonction des observations qui seront formulées sur les procès-verbaux, a indiqué le chef de l'Office national des processus électoraux (ONPE), Bernardo Pachas.

Avec 96% des procès-verbaux dépouillés, Roberto Sanchez recueille 50,05% des suffrages contre 49,94% pour sa rivale conservatrice, soit un écart d'environ 20 000 voix.

De nombreux électeurs espéraient que l'élection permettrait au pays de tourner la page des années de chaos politique qui ont vu une série de présidents emprisonnés, destitués et inculpés. Quel que soit le vainqueur du scrutin, il deviendra ainsi le neuvième président du Pérou en dix ans.

Le second tour montre que le pays andin reste profondément divisé entre la côte plutôt acquise à Keiko Fujimori, et le sud andin, rural et indigène. A 51 ans, la fille de l'ancien président autocrate Alberto Fujimori (1990-2000) espère profiter de la vague de soutien aux candidats de droite en Amérique latine, qui ont remporté les récentes élections en Bolivie, au Chili et en Equateur grâce à un discours de fermeté contre la criminalité.

Roberto Sanchez, député et ancien ministre de 57 ans, se présente pour la première fois et a connu une percée en fin de campagne qui lui a permis d'atteindre le second tour. Il a édulcoré ses premiers appels à un «changement radical» et a déclaré à l'AFP souhaiter une relation «respectueuse» avec le président américain Donald Trump.

Les résultats finaux du premier tour de l'élection présidentielle ont mis plus de 30 jours à être connus. (mbr/ats)