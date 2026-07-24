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Premières révélations de l’autopsie du rabatteur français d’Epstein

Premières révélations de l’autopsie du rabatteur français d’Epstein

Le corps de Daniel Siad, 69 ans, a été découvert à son domicile de Colombes, en région parisienne, lundi soir.
24.07.2026, 15:1124.07.2026, 15:11

L'autopsie du corps de Daniel Siad, rabatteur présumé de femmes pour le pédocriminel Jeffrey Epstein, n'a révélé aucune «trace de violences récentes» en lien avec son décès, a indiqué vendredi la justice française. L'homme avait été retrouvé mort à Colombes, en région parisienne.

L'examen médico-légal pratiqué jeudi «n'a pas mis en évidence de cause immédiate du décès à ce stade», a précisé le parquet de Nanterre dans un communiqué.

Un rabatteur présumé de Jeffrey Epstein retrouvé mort

Il a en revanche «permis de constater un état de santé altéré, ainsi que des traces d'un infarctus ancien pouvant exposer à un risque de mort subite», ajoute le parquet. Des analyses complémentaires, notamment toxicologiques et sur les tissus prélevés, ont été requises.

L'enquête en recherche des causes de la mort «se poursuit», selon le ministère public. Le corps de Daniel Siad, 69 ans, a été découvert à son domicile de Colombes lundi soir.

L'enquête judiciaire se poursuit

Visé par plusieurs plaintes, notamment pour viol, ce recruteur de mannequins, qui se présentait comme «né Français et citoyen suédois», faisait l'objet d'une enquête à Paris.

Il contestait ces accusations et avait affirmé vouloir être entendu par les enquêteurs pour livrer sa version des faits.

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Si sa mort a entraîné l'extinction de l'enquête le concernant, «l'enquête cadre ouverte le 18 février 2026» et «confiée à l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains se poursuit afin d'identifier l'ensemble des personnes susceptibles d'être mises en cause», avait précisé mercredi soir dans un communiqué la procureure de Paris Laure Beccuau.

La première plainte visant Siad avait été déposée le 10 février, à Paris, par une ex-mannequin suédoise, Ebba P. Karlsson.

La quinquagénaire ignorait son identité avant de le reconnaître dans les archives déclassifiées liées à Epstein – où Siad est cité dans plus d'un millier de pièces.

Dans sa plainte, elle l'accuse de l'avoir violée quand elle avait 20 ans puis de l'avoir exploitée sexuellement en la présentant à Gérald Marie, ex-directeur de la prestigieuse agence de mannequins Elite, à qui elle reproche un autre viol. (sda/ats/afp)

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