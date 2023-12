images: getty, montage: watson

Juger Donald Trump inéligible, c'est une bonne nouvelle (pour lui)

Non seulement la Cour suprême des Etats-Unis est chargée de prendre la décision la plus lourde et inédite de l'histoire de la Constitution, mais risque de lui donner raison. Politiquement, cette bombe juridique offre à Donald Trump la légitimité de s'installer dans son rôle de martyr d'un «pouvoir corrompu».

«Je ne crois pas qu'un tribunal devrait empêcher Donald Trump d'être président des Etats-Unis.» Cette position émane de l'un des plus féroces ennemis du milliardaire, le candidat républicain Chris Christie. Oui, c'est un fait: nul besoin d'être la groupie du milliardaire pour redouter les conséquences de la décision grave et historique prise, cette nuit, par la Cour suprême du Colorado. Car déclarer Trump inéligible ne sera jamais une décision purement juridique.

Quelques faits, pour commencer. La Cour suprême du Colorado a bien sûr le droit de confirmer l'inéligibilité de Donald Trump. Selon elle, le milliardaire s'est rendu coupable d'insurrection, dans le cadre de l'assaut du Capitole en janvier 2021, mais considère également que le 14e amendement s'applique bel et bien aux présidents. Une première. En d'autres termes? Le locataire de la Maison-Blanche est désormais réduit à un simple agent de l'Etat (un «officer») comme un autre. Ensuite, Trump a déjà annoncé qu'il grimperait jusqu'à la Cour suprême des Etats-Unis pour se défendre. C'est aussi son droit le plus strict. Surtout, il reste éligible jusqu'à ce qu'une décision finale pointe le bout de ses conséquences.

Il faut savoir que le Colorado est solidement ancré à gauche (14e Etat démocrate du pays) et sa Cour suprême idem. Pour autant, le jugement de cette nuit s'est joué à une très courte majorité. Trois juges démocrates sur quatre ont donc considéré que Trump n'était pas inéligible. Si d'autres Etats peuvent théoriquement s'engouffrer dans cette brèche ouverte violemment cette nuit, rien ne dit que le verdict sera tout aussi historique. Et c'est sans doute pour éviter que le robinet ne s'ouvre trop franchement que la garde rapprochée du candidat a immédiatement annoncé qu'il fera appel.

Or, la Cour suprême des Etats-Unis, elle, penche méchamment du côté républicain. Pour rappel, trois juges encore en poste avaient été nommés par le président Trump. Elle se retrouve donc avec un double poids historique sur les épaules. Celle de confirmer l'inéligibilité d'un ancien président et du candidat le mieux placé pour 2024, mais de lui offrir une victoire tonitruante si elle venait à annuler le jugement du Colorado.

Enfin, la Cour suprême des Etats-Unis a également la possibilité de ne pas s'emparer de cette affaire. Or, jamais un refus de statuer ne serait à ce point gorgé de conséquences, puisque cette option condamnerait de facto Trump à concourir au Colorado. Mais étant donné que cette décision risque de se faire attendre, il y a de fortes chances pour que le candidat soit toujours sur les listes, la primaire républicaine du Colorado étant prévue en mars prochain.

Vous voyez le topo? Mathématiquement, Donald Trump a tout ce qu'il faut pour engranger encore davantage de soutiens, en soufflant sur les braises d'un sentiment de persécution qui lui est déjà largement profitable. On rappellera quand même que, selon un sondage réalisé en 2022, sept républicains sur dix refusent de considérer l'assaut du Capitole comme une insurrection. Sans oublier que les démocrates se disent déjà particulièrement mal à l'aise à l'idée que la justice, à raison ou à tort, se charge de disqualifier l'adversaire de Joe Biden.

En gros, on a beau tourner le truc dans tous sens, déclarer Donald Trump inéligible autrement que par la voie des urnes, c'est lui déclarer la guerre. Notamment parce que la justice américaine se retrouve désormais dans le rôle ingrat de celle qui peut retirer au peuple son droit de décider de l'avenir politique de Trump. Et le milliardaire n'a jamais été aussi à l'aise qu'une fois violemment dans ses retranchements.