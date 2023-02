La Chine partage la position russe au sujet de la guerre. Du moins officiellement. Image: sda

La Chine a un problème avec Poutine

Des avions de combat au-dessus de Taïwan, un ballon au-dessus des Etats-Unis: la Chine alimente la peur d'une guerre entre les superpuissances. Cela a aussi un rapport avec Poutine.

Tout s'est terminé dans un fracas. Un avion de chasse a tiré sur un ballon blanc, des débris sont tombés dans la mer. Un ballon espion chinois a été aperçu pour la première fois le 2 février au-dessus de l'Etat du Montana et a ensuite été détruit au large de la côte de la Caroline du Sud. La conséquence? Un nouveau point culminant dans la tension diplomatique entre Pékin et Washington.

Le ballon détruit est un symbole de la nouvelle formation de blocs mondiaux. Avec son invasion, le président russe Vladimir Poutine a accéléré de manière fulgurante la lutte pour le pouvoir entre les Etats-Unis et la Chine. Pour notre monde, cela signifie avant tout plus de méfiance, plus d'armements. Et un risque de guerre accru.

Scène inquiétante dans un stade vide

Mais comment en est-on arrivé là? Pour répondre à cette question, un retour en arrière s'impose: 4 février 2022, coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Presque aucun chef d'Etat occidental n'est présent. A la place, dans la tribune du stade national, on aperçoit Vladimir Poutine.

Poutine assiste à la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin, en février 2022. Image: EPA SPUTNIK POOL

A ce moment-là, le chef du Kremlin avait déjà déployé environ 100 000 soldats à la frontière ukrainienne. La scène de Poutine et Xi suivant la cérémonie olympique dans un stade presque vide semble aujourd'hui inquiétante.

Le même jour, la Chine et la Russie annoncent un partenariat stratégique, une amitié «sans limites». Xi et Poutine ne sont pas seulement liés par un style de gouvernement autoritaire, ils souhaitent également tous deux un nouvel ordre mondial. A Pékin, ils signent tous deux un document stratégique qui esquisse, sur un ton agressif, les lignes directrices d'une politique de sécurité commune. Dans ce document, la Chine et la Russie déclarent la guerre à l'Occident démocratique, à l'Otan et à l'ordre mondial dominé par les Etats-Unis.

Vingt jours plus tard, le 24 février, Poutine donne l'ordre d'attaquer, l'invasion de l'Ukraine commence. Si l'on regarde les deux jours avec du recul, on peut supposer que Pékin avait pressenti quelque chose. Il est toutefois peu probable que Poutine ait informé Xi de tous ses plans.

Car la guerre en Ukraine n'était pas dans l'intérêt de la Chine. Le Kremlin a complètement mal calculé son coup avec son invasion. Et depuis, Xi a lui aussi un problème avec Poutine.

La propagande chinoise suit Moscou

Après le début de la guerre, il ne s'est d'abord rien passé à Pékin. Pendant plusieurs jours, il n'y a pas eu de réaction officielle des dirigeants chinois à l'invasion russe. Il est possible que la Chine ait espéré, comme Poutine l'avait peut-être promis, que le conflit se terminerait rapidement. En vain.

Pour Xi, la guerre en Ukraine a depuis lors changé beaucoup de choses, les conséquences ont été graves pour la Chine: 30% des importations chinoises de céréales provenaient d'Ukraine. Pékin a investi beaucoup d'argent en Ukraine, qui fait partie de la «nouvelle route de la soie» et constitue une voie commerciale centrale vers l'Europe. En 2021, des marchandises d'une valeur de 75 billions de dollars américains ont été transportées par cette route.

Au début, la guerre semblait être une épreuve politique pour la Chine, mais la propagande chinoise s'est de plus en plus alignée sur la position de la Russie au fur et à mesure que le conflit avançait: l'Otan serait responsable de l'escalade en Ukraine, la Russie aurait été mise au pied du mur. C'est encore aujourd'hui la position chinoise.

Xi a décidé de ne pas rompre avec Poutine et de continuer à se concentrer sur le conflit plus large avec les Etats-Unis. Néanmoins, la relation sino-russe est un partenariat stratégique, pas une amitié. Si cela servait ses intérêts, Xi laisserait tomber Poutine sans hésiter. Mais pour les dirigeants chinois, ce partenariat présente actuellement quelques aspects positifs. La Russie est soudain devenue clairement le partenaire le plus faible de l'alliance et dépend entièrement de la Chine. De plus, les adversaires géopolitiques de Pékin sont affaiblis par le conflit — militairement et financièrement.

Les objectifs de guerre chinois en Ukraine sont probablement les suivants:

La Chine veut garder la Russie comme partenaire fort dans le conflit géopolitique avec l'Occident, et non comme un boulet dépendant.

Du point de vue de Pékin, Poutine ne doit pas perdre. Cela pourrait conduire à une déstabilisation et au chaos politique en Russie, ce qui créerait à son tour de l'incertitude en République populaire.

L'Ukraine ne doit pas gagner, car cela pousserait le pays dans les bras de l'UE et de l'Otan.

La Chine de plus en plus active dans le conflit

Pour atteindre ces objectifs, la Chine a entre-temps augmenté le risque de ses investissements. En raison des sanctions occidentales, la Russie a un besoin urgent d'importations de technologies modernes, y compris dans le domaine militaire. Avec Hong Kong, la Chine a livré en 2022 des semi-conducteurs d'une valeur d'environ 830 millions de francs, soit plus du double de ce qu'elle a livré en 2021. Au total, le volume des importations de composants électroniques est passé de 1,7 à 2,25 milliards de francs.

Certes, la Chine ne livre pas encore officiellement d'armes à la Russie, mais elle fournit de la technologie et des composants. A la bourse de Moscou, les transactions du yuan chinois connaissent une envolée. La Corée du Nord ne soutiendrait pas non plus les troupes de Poutine avec des armes sans la bénédiction de la Chine. Ces exemples le montrent: les dirigeants chinois sont de plus en plus actifs dans ce conflit.

Pour Xi Jinping, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. La formation d'un nouveau bloc et le conflit majeur avec l'Occident arrivent nettement trop tôt pour le président chinois.

La République populaire avait comme projet de rendre le plus grand nombre possible d'Etats économiquement dépendants de la Chine, à l'ombre des conflits et des crises mondiales. Pour ce faire, Pékin investit massivement dans les infrastructures du monde entier et accorde des crédits à des conditions avantageuses. Pendant de nombreuses années, cela a été très lucratif pour de nombreux pays, y compris en Europe.

Même au sein de l'alliance occidentale, des pays comme la Grèce, le Portugal et l'Allemagne sont économiquement dépendants de la Chine. La guerre de Poutine a désormais apporté un constat central: le changement par le commerce ne fonctionne pas, la mondialisation n'a pas empêché l'invasion russe. En conséquence, l'UE et les Etats-Unis tentent de se rendre moins dépendants de la Chine. Cela ne peut certes pas se faire du jour au lendemain, mais cette évolution n'est pas dans l'intérêt de Pékin.

Une guerre contre les Etats-Unis?

Mais cela ne suffit pas. Ces derniers temps, la Chine a plutôt dû faire face à des problèmes internes: la pandémie du Covid-19 et ses conséquences économiques, un taux de chômage élevé chez les jeunes et certaines provinces chinoises au bord de la faillite. Dans cette situation, Xi pouvait utiliser beaucoup de choses, sauf la guerre de Poutine.

L'Otan et ses alliés semblent en revanche s'être réveillés suite au conflit. D'une part, les pays de l'UE ont lancé des investissements de plusieurs milliards dans l'armement, mais le Japon veut également augmenter son budget de défense à 80 milliards de dollars américains d'ici 2027. Dans l'Ouest et l'Indo-Pacifique, les intérêts de la Chine, des Etats-Unis, de la Russie, de l'Inde, du Japon et de la Corée du Sud — toutes des puissances qui s'arment — s'affrontent. C'est une dangereuse poudrière.

Le conflit autour de Taïwan pourrait être à l'origine de cette situation. La Chine considère cette république insulaire comme une province sécessionniste, la réunification par la force fait partie intégrante de l'idéologie de Xi et une désescalade de Pékin n'est pas encore en vue. Même les experts en matière de sécurité n'excluent pas qu'une guerre puisse éclater entre les Etats-Unis et la Chine pour Taïwan.

Aux Etats-Unis, les militaires évoquent publiquement ce scénario, les forces armées américaines simulent déjà un éventuel conflit. Fin janvier, le général américain Michael Minihan a même envisagé une guerre à Taïwan en 2025 dans un message interne adressé aux cadres de son commandement.

Le danger est réel, même si un conflit avec les Etats-Unis serait encore prématuré pour l'Armée populaire de libération chinoise. Xi a certes fait équiper massivement son pays au cours de la dernière décennie, mais l'armée américaine est encore bien trop puissante et les forces armées chinoises n'ont jusqu'à présent que peu d'expérience du combat.

Quoi qu'il en soit, les Etats-Unis continueront à axer leur stratégie de sécurité sur une éventuelle menace de la République populaire — ce qui augmentera également la pression sur les pays de l'UE pour qu'ils suivent le mouvement et réduisent leur dépendance économique vis-à-vis de la Chine.

L'agitation autour du ballon chinois montre à quel point les relations entre les superpuissances sont tendues. Face aux événements actuels, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a reporté sa visite en Chine. Malgré son agacement, ce n'est peut-être pas le bon signal.

