Sur le plan économique, la Chine est depuis longtemps en mesure de rivaliser avec les Etats-Unis. Mais qu'en est-il sur le plan militaire?

La Chine défie les Etats-Unis, mais en a-t-elle les moyens?

La Chine fait jouer ses muscles militaires et souhaite défier les Etats-Unis en tant que superpuissance dominante. L'affaire d'un ballon-espion chinois remet de l'huile sur le feu. Mais quelle est la force réelle de l'armée chinoise?

Vendredi matin, la nouvelle a fait le tour du monde: le Pentagone a annoncé la présence d'un ballon-espion chinois, dans l'espace aérien des Etats-Unis. Il aurait survolé des zones sensibles. L'épisode, qui ravive les tensions entre Washington et Pékin, est survenu peu avant une visite prévue – dimanche et lundi – du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, en Chine, une première depuis octobre 2018.

La Chine s'est défendue: «Il s'agit d'un aéronef civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques», a reconnu un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. Il aurait «dévié loin de sa trajectoire prévue».

Antony Blinken. Image: sda

Mais ça n'a pas suffi. Un coup de théâtre diplomatique est survenu plus tard dans la journée de vendredi. Blinken a annoncé reporter la visite prévue à Pékin, malgré les «regrets» exprimés par les autorités chinoises pour cette intrusion. Qu'il s'agisse d'une pauvre erreur ou d'une provocation délibérée, on constate la tension entre ces deux pays: la puissance hégémonique des Etats-Unis est contestée par Pékin.

Une Chine conquérante

Les cicatrices sont toujours visibles. La Chine a été victime du colonialisme occidental au 19e siècle. Pendant des décennies, les puissances occidentales ont affaibli et humilié le pays le plus peuplé du monde. Cette histoire est restée gravée dans l'esprit de nombreux Chinois et Chinoises. C'est pourquoi beaucoup regardent aujourd'hui avec fierté leur nation qui devient de plus en plus puissante sur la scène internationale. Le président Xi Jinping parle de:

«La renaissance de la Chine»

Une chose est sûre: les dirigeants chinois souhaitent remplacer les Etats-Unis en tant que superpuissance mondiale dominante. Pour cela, la République populaire de Chine s'est massivement équipée militairement au cours des deux dernières décennies. Des conflits avec Washington et ses alliés dans l'Indo-Pacifique semblent inévitables. La volonté populaire chinoise serait-elle déjà un adversaire sérieux pour la puissance militaire américaine?

Xi Jinping. Image: sda

Le pilier de l'influence mondiale de la République populaire est et reste la puissance économique chinoise, mais celle-ci doit à son tour être garantie par une armée puissante. La Chine est certes déjà un géant militaire, mais elle doit encore apprendre à marcher. Xi a, en effet, le conflit avec les Etats-Unis en ligne de mire. Il souhaite, toutefois, atteindre ses objectifs stratégiques avec prudence et patience.

La Chine, une puissance économique dominante

La politique d'expansion parfois agressive de la Chine dans la région du Pacifique n'a pas commencé avec le président Xi. C'est son prédécesseur Hu Jintao qui, sous sa direction, a rapidement mis en place l'armement militaire et commencé à se disputer les îles avec les États voisins de la mer de Chine méridionale. En 2009 déjà, la République populaire avait clairement fait part de ses revendications dans la région. Peu avant l'arrivée au pouvoir de Xi en 2013, la Chine avait déjà envoyé des milices de pêcheurs pour occuper le récif de Scarborough dans les eaux territoriales des Philippines.

A la fin de l'été dernier, les tensions étaient fortes entre Chine et Taïwan

Vidéo: watson

Cela a marqué un tournant dans la politique étrangère chinoise qui n'a pas été remarqué par l'Occident. Auparavant, pendant de nombreuses années, les dirigeants de Pékin avaient toujours misé sur une stratégie plutôt réservée afin de développer des relations économiques fortes avec le plus grand nombre possible d'Etats dans le monde. C'est ainsi que l'Occident a fait de la Chine l'usine du monde.

Sous Hu Jintao déjà, la République populaire a pris de l'assurance. Aujourd'hui encore, on oublie volontiers que l'ancien président était plutôt perçu comme un technocrate discret. Mais Xi a hérité, dès son arrivée au pouvoir, d'une stratégie de politique de puissance qu'il a poussée de manière encore plus agressive et liée à un plus grand culte de la personnalité.

«Une armée est faite pour se battre»

Xi formule ses objectifs avec précision: la Chine doit dépasser les Etats-Unis en tant que puissance mondiale. La modernisation de l'armée chinoise doit être achevée d'ici 2035, et la République populaire veut être à égalité avec les Etats-Unis sur le plan militaire d'ici 2049. «Une armée est faite pour se battre», a déclaré le président à l'occasion du 90e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération chinoise en 2017. «La préparation au combat est la mesure de notre armée et de sa capacité à gagner».

Le dirigeant chinois Xi Jinping est plus prudent que Vladimir Poutine mais il connaît parfaitement ses objectifs. image: www.imago-images.de

Le régime chinois ne souhaite toutefois pas interpréter son rôle de superpuissance comme les Etats-Unis pouvant défendre militairement son influence dans n'importe quelle partie du monde. La Chine souhaite au contraire contrôler l'Asie en tant que centre économique du monde ainsi que les principales voies maritimes, ceci également pour garantir l'approvisionnement de l'Empire du Milieu en matières premières. C'est pourquoi le Parti communiste chinois (PC) ne mise pas, comme les Américains, sur de nombreuses bases militaires dans le monde entier, mais sur une présence le long des principales routes commerciales dans le Pacifique, la mer de Chine méridionale, l'océan Indien et même le long du passage oriental au pôle Nord.

Les points forts de la Chine? Une armée de masse et qualité

Au cours des neuf dernières années, la République populaire a cherché et trouvé des occasions appropriées pour étendre lentement son contrôle sur les routes commerciales. Le régime mise sur le fait que les Etats-Unis n'entreraient pas en guerre pour s'emparer d'un rocher inhabité ou d'une île remplie de sable.

Il n'y a que dans le conflit de Taïwan que les dirigeants chinois agissent de manière plus agressive et Xi a annoncé vouloir à l'avenir s'emparer de la province sécessionniste par la force si nécessaire. Malgré tout, les dirigeants chinois souhaitent probablement éviter un conflit armé avec une autre grande puissance. Après tout, la base du pouvoir du PC dans l'Empire du Milieu est avant tout la croissance économique. De plus, un conflit militaire avec l'Occident déclencherait une crise économique mondiale.

Un budget plus élevé chez les Américains

L'armée chinoise s'est donc renforcée militairement, avant tout pour modifier l'équilibre des forces dans la région. Ce dernier objectif est déjà atteint. La supériorité de la Chine intimide déjà la majorité des pays voisins.

Les dirigeants chinois se gardent bien de donner des indications précises sur leurs propres capacités militaires. La République populaire dépense certes 230 milliards de dollars US par an pour l'armement et entretient entre-temps la deuxième plus grande armée du monde. Les dépenses des Etats-Unis, qui s'élèvent à 770 milliards de dollars, sont toutefois plus de trois fois supérieures. Dans certains domaines, l'armée chinoise n'a pourtant rien à envier aux Américains. Et voici pourquoi:

La Marine

Une étape importante sur la voie de la domination de son propre voisinage est de réduire la présence militaire américaine dans l'Indo-Pacifique. Du point de vue de Pékin, les voies d'approvisionnement vitales sur les mers du monde ne devraient pas pouvoir être bloquées à tout moment par les Etats-Unis et leurs alliés.

La Chine s'est rapidement dotée de la plus grande marine du monde: elle dispose désormais de deux porte-avions, un troisième devant être lancé en 2023. Les Etats-Unis disposent certes de onze porte-avions, mais ceux-ci doivent opérer à l'échelle mondiale. Par ailleurs, il faut s'attendre à ce que la République populaire continue de rattraper son retard au cours de la prochaine décennie. La marine américaine estime que le nombre total de navires de la marine chinoise augmentera de près de 40% entre 2020 et 2040. Les analystes militaires américains mettent en garde contre cette menace depuis quelques années déjà.

Ce n'est qu'un début: le premier porte-avions chinois construit par la Chine elle-même. image: www.imago-images.de

L'ancien colonel de l'Armée populaire de libération, Zhou Bo, a déclaré à la chaîne de télévision britannique BBC: «L'expansion de la flotte chinoise sera d'une importance capitale pour contrer les menaces maritimes des Etats-Unis». Sur le plan technologique également, l'armée chinoise développe ses navires de guerre à un rythme soutenu. Il est toutefois probable qu'ils soient encore inférieurs à leurs adversaires américains sur ce point.

Les forces armées conventionnelles

Avant la modernisation, la force militaire de la Chine résidait surtout dans la masse de soldats disponibles. Aujourd'hui encore, la Chine entretient la plus grande armée du monde et, en comparaison avec les Etats-Unis, elle dispose de beaucoup plus de réservistes et de milices que les dirigeants peuvent activer en cas d'urgence.

La Chine séduit par la masse pure de ses forces armées conventionnelles: un défilé militaire à Pékin. image: www.imago-images.de

L'Armée populaire de libération dispose de moins de chars et de véhicules blindés que les Américains, mais là aussi, la Chine rattrape son retard. L'équipement, les armes et le matériel militaire sont désormais presque exclusivement produits par l'armée elle-même, ce qui rend le régime indépendant de l'étranger. De ce fait, la production d'armes et d'équipements conventionnels pour la Chine est parfois nettement moins chère pour la République populaire. La propagande chinoise tente de mettre en scène ces développements internes de manière spectaculaire. On ne dispose toutefois que de peu d'informations sur leur qualité technique.

Les forces aériennes

Les experts militaires occidentaux s'interrogent par ailleurs sur la force de frappe des avions de combat chinois. La Chine dispose de jets de 5e et 6e génération, qui sont censés disposer d'une technologie furtive avancée. Mais les pays étrangers n'ont que peu d'informations sur leurs performances.

Des doutes subsistent en outre sur le fait que la République populaire ait réellement développé elle-même ses avions de combat. Les Etats-Unis accusent le régime chinois d'avoir volé des plans d'avions de combat américains, dont celui du F-35. Alors que dans le passé les avions de combat chinois s'inspiraient souvent de modèles russes comme le MiG-21, l'avion de combat le plus moderne, le Chengdu J-20 «Mighty Dragon», est plutôt inspiré, du moins extérieurement, de jets américains modernes. Selon les experts américains, les avions de combat chinois sont encore nettement en retard sur leurs concurrents, notamment en ce qui concerne la technologie de propulsion. Cela devrait toutefois changer en 2023 grâce au développement d'un nouveau moteur.

Deux Chengdu J-20 chinois: supposés être des répliques de jets américains modernes. image: keystone

Lorsqu'au printemps 2022, des F-35 américains ont rencontré des J-20 chinois en mer de Chine méridionale, les militaires américains se sont néanmoins déclarés impressionnés par le jet chinois. «Ils volent plutôt bien», a déclaré Kenneth Wilsbach, officier de l'Air Force, lors d'une conférence de presse en mai. Pour faire face à ce danger, les pilotes de chasse américains sont depuis lors formés de manière plus ciblée au combat contre les chasseurs modernes.

Les armes nucléaires et les technologies d'armement futur

La Chine est une puissance nucléaire. L'armée chinoise ne dispose certes «que» de 300 ogives nucléaires. Mais celles-ci ont été modernisées et les missiles intercontinentaux chinois peuvent atteindre n'importe quel endroit dans le monde.

La Chine est à la traîne en ce qui concerne la quantité d'ogives nucléaires, c'est pourquoi elle investit beaucoup dans ce domaine. image: www.imago-images.de

La République populaire dispose d'un capital important et investit en conséquence dans la recherche de nouvelles technologies d'armement. Ainsi, selon ses propres informations, la Chine étudie les armes ioniques et lasers et développe en permanence sa technologie radar. L'Empire du Milieu serait le leader mondial en matière de développement de missiles hypersoniques.

Le manque d'expérience au combat, point faible de l'armée chinoise

En comparaison avec les Etats-Unis et d'autres puissances militaires de premier plan, la Chine présente toutefois une faiblesse centrale: l'Armée populaire de libération n'a guère d'expérience du combat. «Ils n'ont pas fait la guerre pendant des décennies: la dernière était contre le Vietnam en 1979 et c'était encore avant la modernisation des forces armées», a déclaré l'expert militaire Zeno Leoni au média allemand tagesschau. «En plus, la Chine est encore à la traîne dans certaines technologies comme les avions. Dans ce domaine, la Chine a besoin de l'aide de la Russie».

Dans une guerre, ces différences pourraient être décisives. Il ne s'agit pas seulement de soldats et de commandants inexpérimentés. Les armes chinoises n'ont guère été testées au combat jusqu'à présent. Le régime chinois espère manifestement que des tests seront effectués à l'étranger. Les groupes d'armement publics font actuellement une promotion très offensive de leur propre technologie lors des salons de l'armement.

Les soldats chinois sont nombreux mais ils n'ont aucune expérience de la guerre. image: www.imago-images.de

Les États-Unis et la Russie ont plus d'«expérience pratique»

L'interaction entre les différentes composantes de l'armée, l'établissement de structures de commandement et d'ordre importantes, tous ces différents points n'ont jusqu'à présent jamais été mis à l'épreuve par la Chine lors d'un conflit. C'est un net désavantage, notamment par rapport aux Etats-Unis et à la Russie qui ont souvent été en guerre au cours des 50 dernières années.

En outre, l'Armée populaire de libération semble toujours dépendre de la copie des développements militaires à l'étranger. Les chars et les avions chinois les plus modernes s'inspirent des modèles russes et occidentaux. Il en résulte un manque d'expertise pour les développements ultérieurs, même si l'armée chinoise a pu s'approprier certains plans.

La Chine, plus prudente que la Russie et donc plus dangereuse?

En fin de compte, la Chine dispose actuellement de la deuxième armée la plus puissante du monde. L'écart avec les Etats-Unis est certes encore important, mais la forte concentration des troupes chinoises dans l'Indo-Pacifique rend la situation déjà préoccupante pour Washington.

Mais le régime autoritaire de Pékin fait preuve de beaucoup plus de prudence que le président russe Vladimir Poutine dans l'utilisation de sa force militaire. Ce n'est pourtant qu'une question de temps avant que le conflit entre les superpuissances en mer de Chine méridionale ne s'intensifie à nouveau. L'OTAN et les Etats-Unis ne céderont pas à la Chine le contrôle des routes commerciales dans l'Indo-Pacifique. Pour les dirigeants chinois, ce contrôle est justement existentiel pour leur propre sécurité. C'est finalement la raison de la dangereuse course aux armements et des jeux de pouvoir militaires dans la région.

