Trump inculpé? Ce serait son triomphe (ou sa chute)

L'ex-président a retrouvé ce qui semble le plus compter pour lui: de l’attention publique. Mais la rançon de la gloire a un prix. Donald Trump est également menacé de trois inculpations.

Ce week-end, Donald Trump a mis les bouchées doubles pour entamer sa campagne électorale. C'est précisément à Waco (Etat du Texas), le lieu où 82 membres d'une secte ont trouvé la mort en 1993 lors d'une fusillade avec le FBI, que l'ex-président a tenu son premier rallye.

Le jet privé comme symbole de puissance: Trump lors de son rallye à Waco. photo: keystone

Avec tout ce qu'il faut: l'ancien rockeur Ted Nugent a enflammé la foule du MAGA (Make America Great Again), Mike Lindell, grand adepte des théories du complot, a pu une fois de plus exposer son mensonge sur une prétendue fraude électorale, jusqu'à ce que le maestro lui-même, venu en jet privé, monte sur scène et lise le serment d'allégeance à la Constitution, avant de lâcher une tirade sur une prétendue politisation de la justice.

Le pseudo-patriotisme n'arrive pas masquer le fait que Trump a de sérieux ennuis judiciaires. Il est menacé d'au moins trois inculpations: Alvin Bragg, le juge d'instruction de Manhattan, veut le traîner devant le tribunal pour avoir acheté le silence de l'actrice pornographique Stormy Daniels. Dans l'Etat de Géorgie, il devra peut-être très bientôt répondre de tentative de manipulation électorale - l'histoire du «trouvez-moi 11 780 voix» - et le procureur spécial Jack Smith semble sur le point de conclure son enquête sur les documents secrets et le rôle de Trump dans l'assaut du Capitole.

Il y a donc de fortes chances que Donald Trump bénéficie bientôt de ce que l'on appelle une «perp walk». Mais de quoi s'agit-il?

L'expression «perp walk» peut être résumée par «exposition publique». Concrètement, il s'agit d'une procédure qui a lieu lorsqu'un accusé est présenté pour la première fois à un juge. Cela se fait avec des menottes. Auparavant, les «mug shots», les photos de police de l'accusé, ont été prises et ses empreintes digitales ont été relevées. Ce n'est qu'ensuite que le juge lui lit les différents chefs d'accusation pour lesquels il peut plaider coupable ou non coupable.

La «perp walk» est plus qu'une procédure formaliste, c'est une humiliation délibérée de l'accusé.

Comment Trump va-t-il gérer une «perp walk»?

Son entourage a expliqué qu'il était décontracté. Donald Trump est de bonne humeur et se réjouit de la «perp walk». «C'est la nouvelle normalité pour nous», dit son porte-parole Steven Cheung.

«Le président a désormais l'habitude de se battre. Nous pouvons faire face à tout ce qui se met en travers de notre chemin»

En effet, une «perp walk» arrange d'une certaine manière les affaires de Trump. Il peut à nouveau se présenter pleinement dans son rôle favori, celui de victime. La meute MAGA a préparé Trump à cet événement depuis des semaines. Il avait même annoncé son arrestation pour mardi dernier, l'une des innombrables fake news sorties de sa bouche.

Destitution de Donald Trump: le procureur de district Alvin Bragg. photo: keystone

Trump ne cesse également de souligner qu'il pose sa tête sur le billot au nom du peuple oublié. Dans le même temps, il déclare qu'il se lance dans sa dernière bataille. «Vous le savez. Je le sais. Tout le monde le sait», haranguant sa foule d'admirateurs.

«Soit ils gagnent, soit nous gagnons. S'ils gagnent, nous n'aurons plus de nation»

Mais tout le monde ne croit pas à la posture de victime héroïque de Trump. Ils disent que c'est du vent, qu'en réalité, Trump a été pris de panique à l'idée de la «perp walk». Il a vu comment cela s'est passé avec son directeur financier Allen Weisselberg (condamné à cinq ans de prison).

Cette thèse est soutenue par le fait que Trump s'est complètement lâché sur les médias sociaux ces derniers jours, même selon ses critères. Il a traité Alvin Bragg d'«animal» et de «psychopathe dégénéré». Il a d'ailleurs posté une photo dans laquelle il menace le juge d'instruction noir avec une batte de baseball. Trump a promis au pays «mort et désolation» s'il était effectivement inculpé.

Le directeur financier de Trump, Allen Weisselberg, lors de sa «perp walk». photo: keystone

L'affaire des primes de confidentialité devrait marquer le début des éventuelles poursuites. Trump a versé, via son avocat de l'époque Michael Cohen, 130 000 dollars à la star du porno Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford. Cohen a été condamné pour cela à trois ans de prison et a déjà purgé sa peine. Entre-temps, il s'est lancé dans une tournée de vengeance contre Trump.

Le fait que Trump soit accusé en premier lieu pour Stormy Daniels est considéré par beaucoup comme une erreur. C'est le cas le plus faible de tous, argumentent-ils. En effet, la procédure au niveau fédéral a été abandonnée pour des raisons plus que douteuses. La procédure à laquelle Trump doit maintenant faire face est une procédure de l'Etat de New York.

Le procès, un avantage pour Trump

Les sceptiques estiment que la procédure repose sur des bases fragiles. Selon la législation, il s'agit d'un simple délit. Pour transformer ce délit en infraction pénale, Alvin Bragg doit effectuer une manœuvre juridique très délicate et qui n'a pas encore été testée.

Cette action en justice est également mal avisée sur le plan politique, poursuivent les critiques. La foule de MAGA n'a aucun problème avec la liaison de Trump avec la star du porno. Au contraire, elle ne lui pardonne pas seulement, elle l'adore et exulte «when Trump is owning the libs», ce qui peut se traduire de manière un peu vulgaire par: quand Trump donne un coup de pied dans les parties intimes de la gauche.

Le procès oblige en outre les républicains à se ranger à nouveau sans réserve derrière l'ex-président, ce qu'ils font déjà. La plupart des représentants importants du Grand Old Party ont entre-temps tous condamné l'accusation comme étant une chasse aux sorcières contre Trump.

Même son plus grand rival à la primaire, Ron DeSantis, l'a fait, mais avec malice. Le gouverneur de Floride a déclaré qu'il n'avait jamais acheté le silence d'une star du porno. Il ne peut donc pas se prononcer sur le fond.

Qui veut d'un président inculpé?

Il existe également une thèse opposée: celui qui veut devenir président des Etats-Unis doit impérativement gagner la faveur des femmes des banlieues. Le procès de l'affaire Stormy Daniels devrait rappeler à ces «soccer moms» le comportement vulgaire de Trump et elles ne devraient pas le tolérer.

En outre, les procédures en cours contre Trump lui coûtent beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de temps. Il n'est pas certain qu'il reste beaucoup de ressources à l'ex-président pour se consacrer à ses congrès. Et même dans ce cas, les procès donnent aux démocrates un argument très fort: qui veut d'un président qui, en plus de ses tâches exigeantes, doit également s'occuper de ses procédures pénales?