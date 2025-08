Les ouvriers assemblent notamment les avions F-15 de Boeing. Keystone

Boeing: grève dans les usines d'avions de combat

Des ouvriers assemblant les avions de chasse du constructeur américain vont entrer en grève ce lundi dans le Missouri et l'Illinois. Ils réclament des hausses des salaires et plus de congés.

Plus de «International»

Les membres d'un syndicat d'ouvriers qui assemblent les avions de chasse de Boeing dans le Missouri et l'Illinois vont entrer en grève lundi, après avoir à nouveau rejeté dimanche la proposition révisée d'un nouveau contrat d'entreprise.

«Environ 3200 membres hautement qualifiés (...) ont voté dimanche 3 août 2025 pour rejeter un contrat» avec Boeing, a déclaré IAM (International Association of Machinists and Aerospace Workers) dans un communiqué. «Une grève débutera à minuit le lundi 4 août», a ajouté le syndicat.

«Les membres de la section 837 d'IAM se sont exprimés haut et fort: ils méritent un contrat qui reflète leurs compétences, leur dévouement et le rôle essentiel qu'ils jouent dans la défense de notre nation», a souligné Tom Boelling, un représentant du syndicat, cité dans le communiqué.

«Notre syndicat est fondé sur la démocratie, et nos membres ont tout à fait le droit d'exiger un contrat à la hauteur de leurs contributions», a ajouté dimanche Brian Bryant, le président de l'organisation.

«Plan d'urgence»

La proposition initiale de Boeing, rejetée une semaine plus tôt, comprenait notamment une hausse des salaires de 20% sur quatre ans et plus de congés. La nouvelle offre prévoyait une hausse de 40%, selon Boeing. Le syndicat avait prévenu que si aucun accord n'était trouvé dans les sept jours, la section 837 d'IAM pourrait déclencher une grève.

«Nous sommes déçus que nos employés aient rejeté une offre qui prévoyait une augmentation salariale moyenne de 40% et qui résolvait leur principale préoccupation concernant les horaires de travail flexibles», a réagi Dan Gillian, vice-président de Boeing Air Dominance et patron du site de Saint-Louis. Il a indiqué que le groupe était «prêt à faire face à une grève», et qu'un «plan d'urgence» avait été mis en oeuvre afin de garantir que le «personnel non gréviste puisse continuer à assister» les clients de Boeing.

Boeing traverse une crise profonde depuis l'an dernier en raison de problèmes de qualité de sa production et d'une grève de plus de cinquante jours qui a déjà paralysé ses deux principales usines. IAM représente environ 600 000 membres actifs et retraités dans les secteurs de l'aérospatiale, la défense, les compagnies aériennes, la construction navale, les chemins de fer, les transports, la santé, l'automobile et d'autres industries aux États-Unis et au Canada. (jzs/ats)