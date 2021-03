International

A 11 ans, il dort un an dans son jardin et récolte plus de 500 000 francs

Dimanche soir marquera la dernière nuit de Max Woosey passée dans la tente de son jardin. Une initiative que le jeune Anglais a lancée le 28 mars 2020 afin de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer.

«Promets-moi que tu vas vivre une aventure dans cette tente». Tels ont été les derniers mots du voisin de Max, Rick Abbot, décédé en février 2020 à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer.

Un mois plus tard, l'enfant vivant dans un petit village de Devon honorait cette volonté en aménageant dans son propre jardin une tente offerte par le défunt. Alors âgé de 10 ans, Max Woosey se donne comme défi d'y dormir tous les soirs. Cette initiative qu'il nomme «Just Giving» («juste donner») a alors pour but de collecter des fonds pour North Devon Hospice, une organisation caritative s'occupant de personnes atteintes de cancer et qui a notamment accompagné Rick Abbot.

Ampleur nationale

L'information fait très rapidement le tour de l'Angleterre. En quelques mois, plusieurs médias relaient le quotidien du jeune garçon qui maintient ses nuits à l'extérieur même en période de pluie. La situation de Max Woosey crée l'émoi chez de nombreux habitants qui lui font don de nombreux matériaux de camping.

«Nous ne pensions pas que c'était une bonne idée, mais il a persévéré et le fait que tout cela ait été dirigé par lui, et non par nous, est incroyable»

Des célébrités telles que Bear Grylls, tête de gondole de la version originale de l'émission «Cauchemar en cuisine» finissent même par prendre part au projet en encourageant le jeune garçon sur les réseaux sociaux.

Un nouveau challenge

365 nuits plus tard, Max Woosey aurait réussi à récolter près de 440 000 livres sterling, soit l'équivalent de 560 000 francs. L'intégralité du montant sera versé au North Devon Hospice dont les événements de collecte de fonds pour la recherche contre le cancer se sont vus annulés par la pandémie de Covid-19.

Vendredi, l'enfant âgé de 11 ans a appelé à un mouvement mondial. En lançant sur Facebook le «Max's Big Camp Out», il encourage les enfants du monde entier à passer la nuit de dimanche 28 mars dans une tente au cœur de leur jardin ou leur maison. Ce afin de célébrer la collecte de fonds, mais aussi la dernière nuit de Max sous les étoiles. Une centaine de personnes ont déjà répondu présents.

