Oprah Winfrey met au chômage les sosies du prince Harry et Meghan Markle



Oprah met au chômage les sosies de Harry et Meghan

Diminution des représentations payées et hausse des insultes à leur égard: c'est le nouveau quotidien des sosies du prince Harry et de Meghan Markle depuis l'entretien du couple avec Oprah Winfrey. Et ils n'en peuvent plus.

Le Prince Harry et Meghan Markle ne sont pas les seuls à subir le contrecoup négatif de leur interview explosive accordé à Oprah Winfrey le 7 mars dernier. Comme un effet ricochet, les personnes qui ont fait de leur ressemblance au couple un véritable business le regrettent actuellement.

Depuis quelques semaines, Sarah Mhlanga gagne jusqu'à 380 francs par représentation. Ou du moins, «gagnait». Son travail de sosie de Meghan Markle ayant déjà été freiné par la crise du Covid-19, l'Anglaise de 38 ans craint désormais que les gens n'acceptent plus du tout de l'embaucher depuis que le duc et la duchesse sont devenus la cible de nombreuses critiques suite à leur interview contre la famille royale.

«Il y a des gens qui ont l'impression que Meghan mène une guerre contre la famille royale, et les gens ne peuvent pas accéder à Meghan alors ils m'utilisent comme leur punching ball» Mirror

A côté de cela, Sarah Mhlanga doit gérer le harcèlement quotidien dont elle est victime depuis plusieurs semaines. Elle a confié le 22 mars dans une émission de télévision britannique qu'elle recevait de nombreux trolls dénigrant son image et des messages l'accusant d'être une «menace» et une «chercheuse d'attention».

Une situation que partage Henry Morley, le sosie du prince Harry également présent dans l'émission. Le mécanicien de 31 ans a révélé avoir gagné, depuis le mariage du couple, jusqu'à 3000 francs par apparition. Mais depuis le 7 mars, de nombreuses entreprises refusent de le recevoir, pensant qu'il aurait un impact négatif sur leur image de marque.