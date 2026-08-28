Le cadavre de Timmy a été récupéré et examiné. Image: News5

C'est désormais sûr à «99,91%»: la baleine Timmy est morte

Après un cafouillage mémorable sur l'analyse des données ADN, une expertise confirme que la dépouille retrouvée en mai dernier au Danemark est très certainement celle de la célèbre baleine à bosse.

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La baleine à bosse Timmy est, avec une probabilité proche de 100%, l'animal retrouvé mort peu après sa remise en liberté début mai sur les côtes de l'île danoise d'Anholt. C'est ce que révèle une nouvelle analyse des données issues de deux échantillons d'ADN que la vétérinaire allemande Kirsten Tönnies avait auparavant envoyés à un laboratoire chinois, rapporte le journal Bild.

Fin juillet, la vétérinaire avait présenté ces analyses lors d'une conférence de presse, sans être accompagnée de spécialistes sur l'estrade. Sa présentation avait suscité des signes d'incompréhension dans le public.

L'un des échantillons d'ADN avait été prélevé sur la baleine le 1er mai, lorsqu'un traceur avait été fixé sur l'animal peu avant sa remise en liberté. Le second avait été prélevé plus tard sur la dépouille de la baleine échouée sur l'île d'Anholt.

«Pas une seule lettre identique»

Kirsten Tönnies avait elle-même reconnu ne pas comprendre les données reçues de Chine. Elle s'était malgré tout risquée à les interpréter. Selon elle, les différences entre les matériels génétiques étaient si importantes qu'il était même permis de se demander si les deux échantillons provenaient de la même espèce animale.

«Je ne vois pas une seule lettre identique», avait-elle déclaré pour tenter de justifier sa conclusion lors de la présentation des séries de données. Dans le même temps, elle avait ouvertement reconnu que la signification profonde de ces données lui échappait.

Kirsten Tönnies Image: Instagram

Les experts avaient réagi avec perplexité: la dépouille échouée était sans aucun doute celle d'une baleine à bosse. L'animal mort présentait en outre des caractéristiques distinctives permettant de l'identifier presque avec certitude comme étant Timmy.

L'analyse des données chinoises réalisée par le généticien de Göttingen (A) Bertram Brenig vient désormais conforter ces conclusions. Bild cite son rapport: «Après réduction des données selon les normes de qualité usuelles, une concordance de 99,91% entre les deux jeux de données (distance IBS) a pu être établie.» En clair: il est désormais pratiquement certain que Timmy est mort. (t-online)