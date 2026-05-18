ciel couvert
DE | FR
burger
International
Animaux

Ils prennent la pose sur la carcasse de Timmy, la baleine morte

Ils font des selfies sur le corps de la baleine Timmy

Malgré les alertes sanitaires, plusieurs personnes ont posé sur la carcasse de Timmy, la baleine à bosse devenue symbole d’un sauvetage controversé.
18.05.2026, 09:2418.05.2026, 09:24

Au large de l’île danoise d’Anholt, plusieurs personnes ont posé sur la carcasse de Timmy, une baleine à bosse, et pris des selfies. Des images de l’agence de presse News5 montrent des personnes grimpant sur l’animal mort, alors même que les autorités avaient expressément mis en garde contre le fait de s’approcher de la dépouille.

La baleine morte se trouve à quelques mètres seulement de la plage. Les spécialistes continuent de prévenir que la carcasse pourrait exploser à cause des gaz produits par la décomposition. En effet, ceux-ci ne peuvent pas s’échapper sous l’épaisse peau du mammifère marin.

Peu après cette scène, les personnes concernées auraient été chassées de la zone de plage. Sur les réseaux sociaux, leur comportement est largement critiqué comme «irrespectueux envers les morts».

Ce n’est que samedi que l’on a appris qu’il s’agissait de Timmy, la baleine à bosse qui s’était échouée à plusieurs reprises en mer Baltique et émue l'opinion publique. Elle avait finalement été ramenée en mer du Nord dans le cadre d’une importante opération de sauvetage privée. On ignore combien de temps l’animal a encore vécu ensuite.

KEYPIX - 03.04.2026, Mecklenburg-Vorpommern, Weitendorf-Hof: Einsatzkräfte der Feuerwehr benetzen den Rücken des Wals, der aus dem Wasser ragt. Der vor Wismar gestrandete Buckelwal ist noch am Leben. ...
Les déboires de Timmy ont été longs.Keystone

Till Backhaus, ministre de l’environnement du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, a défendu l’opération de sauvetage malgré son issue triste. «Je considère qu’il est absolument humain de saisir la moindre chance lorsqu’il s’agit d’une vie», a-t-il déclaré. Une décision sera désormais prise avec les autorités danoises sur la suite à donner concernant la carcasse de la baleine. (lyn/hun)

L'actu internationale jour et nuit
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
Voici la liste des pays touchés par des cas de Hantavirus
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
«L’Ukraine a trouvé la formule»: Poutine serait inquiet
de Christoph Cöln
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
1
Des appels implicites à tuer Trump deviennent viraux et des stars s'y mettent
de Bojan Stula
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
La guerre «pas finie» pour Netanyahou ++ Réunion sur le détroit d'Ormuz
de Team watson
Thèmes
Et si les animaux avaient les yeux devant?
1 / 22
Et si les animaux avaient les yeux devant?
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chef romand transforme des espaces en restaurant éphémère
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un républicain anti-Trump battu à la primaire en Louisiane
Soutenue par Donald Trump, Julia Letlow est arrivée en tête de la primaire républicaine en Louisiane, selon plusieurs projections. Le sénateur sortant Bill Cassidy, qui avait voté pour la destitution de Trump après l’assaut du Capitole en 2021, a été éliminé dès le premier tour.
Le sénateur républicain Bill Cassidy, partisan il y a cinq ans de destituer Donald Trump pour l'assaut meurtrier sur le Capitole, a perdu la primaire de son parti en Louisiane. Des projections placent la candidate soutenue par le président américain devant lui.
L’article