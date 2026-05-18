Ils font des selfies sur le corps de la baleine Timmy

Malgré les alertes sanitaires, plusieurs personnes ont posé sur la carcasse de Timmy, la baleine à bosse devenue symbole d’un sauvetage controversé.

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Au large de l’île danoise d’Anholt, plusieurs personnes ont posé sur la carcasse de Timmy, une baleine à bosse, et pris des selfies. Des images de l’agence de presse News5 montrent des personnes grimpant sur l’animal mort, alors même que les autorités avaient expressément mis en garde contre le fait de s’approcher de la dépouille.

La baleine morte se trouve à quelques mètres seulement de la plage. Les spécialistes continuent de prévenir que la carcasse pourrait exploser à cause des gaz produits par la décomposition. En effet, ceux-ci ne peuvent pas s’échapper sous l’épaisse peau du mammifère marin.

Peu après cette scène, les personnes concernées auraient été chassées de la zone de plage. Sur les réseaux sociaux, leur comportement est largement critiqué comme «irrespectueux envers les morts».

Ce n’est que samedi que l’on a appris qu’il s’agissait de Timmy, la baleine à bosse qui s’était échouée à plusieurs reprises en mer Baltique et émue l'opinion publique. Elle avait finalement été ramenée en mer du Nord dans le cadre d’une importante opération de sauvetage privée. On ignore combien de temps l’animal a encore vécu ensuite.

Les déboires de Timmy ont été longs. Keystone

Till Backhaus, ministre de l’environnement du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, a défendu l’opération de sauvetage malgré son issue triste. «Je considère qu’il est absolument humain de saisir la moindre chance lorsqu’il s’agit d’une vie», a-t-il déclaré. Une décision sera désormais prise avec les autorités danoises sur la suite à donner concernant la carcasse de la baleine. (lyn/hun)