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Dior, Chanel, Shein: l'envers pénible des plumes d'autruche

Des éleveurs en Afrique du sud lancent des sacs sur la tête d&#039;autruches, puis leur coupent et leur arrachent les plumes sans leur administrer d&#039;analgésiques.
Des autruches sont maltraitées tous les six mois en Afrique du Sud en échange de leurs plumes.Image: Yves Salomon/Collective Fashion Justice

Les «plumes de sang» qui se cachent derrière le luxe et Shein

Des élevages d'autruches en Afrique du Sud utilisent des plumeuses mécaniques sur des oiseaux vivants. Une organisation de défense des animaux a dénoncé des techniques cruelles et douloureuses employées pour le compte de marques de luxe.
23.09.2026, 09:2823.09.2026, 09:28
Hillary ORINDE / afp

Lundi 21 septembre, L'ONG de défense des animaux World Animal Protection a dénoncé des cas d'autruches acculées par des travailleurs en Afrique du Sud. Ceux-ci leur plaçaient des sacs sur la tête, puis leur coupaient et leur arrachaient les plumes sans leur administrer d'analgésiques. L'organisation s'appuie sur une enquête menée en collaboration avec Collective Fashion Justice, organisation promouvant l'éthique dans la mode.

Des élevages d&#039;autruches en Afrique du Sud utilisent des plumeuses mécaniques sur des oiseaux vivants.
Des élevages d'autruches en Afrique du Sud utilisent des plumeuses mécaniques sur des oiseaux vivants.Image: Collective Fashion Justice
Des élevages d&#039;autruches en Afrique du Sud utilisent des plumeuses mécaniques sur des oiseaux vivants.
L'oiseau en train d'être capturé.Image: Collective Fashion Justice
Des élevages d&#039;autruches en Afrique du Sud utilisent des plumeuses mécaniques sur des oiseaux vivants.
Des plumes jonchent le sol.Image: Collective Fashion Justice

Les images font partie d'un rapport titré Plumes de sang. Il examine les conditions de vie dans les élevages commerciaux et dans les usines de transformation de plumes en Afrique du Sud.

Mystère autour de la mort de 15 éléphants au Kenya
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Le pays représente environ 75% du marché mondial de l'autruche. L'industrie produit de la viande, du cuir et des plumes. D'après l'enquête, des fermes et des usines sud-africaines fournissent des marques de luxe telles que YSL, Louis Vuitton, Dior et Chanel, ainsi que le géant de la fast-fashion Shein.

Dans certaines exploitations, les plumes sont coupées au-dessus de la ligne de sang — ce qui signifie qu'elles poussent encore et sont vascularisées. Elles sont ensuite arrachées de la peau des animaux à l'aide de pinces, un processus qui est répété tous les six mois sur certains oiseaux, affirme l'association caritative.

Une veste en plumes d&#039;autruche de la marque Yves Salomon.
Une veste en plumes d'autruche de la marque Yves Salomon.Image: Yves Salomon

Manoeuvre «extrêmement pénible»

On retrouve souvent du sang dans la tige de ces plumes, ce qui a donné naissance à l'expression «plumes de sang». Le rapport indique:

«Bien que cela puisse ressembler à une alternative au plumage à vif, cette enquête a mis au jour des preuves démontrant que le processus est extrêmement pénible pour les animaux concernés.»

L'enquête fait également état d'oiseaux blessés, dont des autruches, qui semblaient incapables de se tenir debout, et d'autres présentant des blessures dues à des coups de bec dans les yeux et les plumes. (vz/afp)

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