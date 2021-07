Suisse

International

Test PCR pour la France? Aussi pour les Suisses, tous les 2 jours



Image: Shutterstock

Non-vacciné? Préparez vos narines pour visiter la France cet été

Conséquence des annonces d'Emmanuel Macron, lundi soir, les non-vaccinés qui ont prévu de passer leurs vacances en France en août devront se faire tester toutes les 48 heures pour accéder aux restaurants et autres lieux de loisirs.

Les vacances, c'est normalement la liberté. Lundi soir, Emmanuel Macron a pourtant ajouté une sérieuse contrainte à l'agenda de tous les non-vaccinés qui ont prévu de visiter la France ces prochaines semaines. Cet été, cela risque bien d'être test PCR ou antigénique pour tous. Et ce, toutes les 48 heures.

Le président de la République l'a annoncé, il faudra désormais montrer patte blanche, au moyen d'un pass sanitaire, pour accéder aux lieux de culture et de loisirs comme les parcs d'attractions (dès le 21 juillet) ainsi qu'aux restaurants, aux centres commerciaux, aux trains, aux avions et aux cars (dès début août).

Pour les personnes vaccinées ou guéries et titulaires d'un certificat Covid helvétique, aucun problème, celui-ci étant reconnu par la France depuis vendredi dernier. Attention, toutefois, à avoir une pièce d'identité avec vous et à ce que l'écran de votre smartphone ne soit pas fissuré.

Pour les non-vaccinés,

ça va piquer

En revanche, pour les personnes non-vaccinées et qui n'ont pas eu la maladie, l'équation sera plus compliquée à résoudre. Comme l'explique la RTS, le pass provisoire obtenu grâce aux tests PCR ou antigéniques n'accordera qu'un répit provisoire de 48 heures pour les différentes activités et de 72 heures pour le passage des frontières. À moins de rester au bord de sa piscine en permanence, se faire frotter les narines risque bien d'être une obligation.

Sans compter que les vacanciers non-vaccinés vont également devoir mettre la main au porte-monnaie. Dans l'Hexagone, il faut débourser 43 euros (47 francs) pour un test PCR et 25 euros (27 francs) pour un test antigénique. Le site Santé.fr dresse la liste des différents centres de dépistages.

«Les modalités pour récupérer les certificats obtenus par un test PCR sont à discuter avec le personnel du lieu de dépistage, puisque les touristes étrangers n'ont pas accès au portail SI-DEP réservé aux assurées et assurés français», précise la RTS.

Petite lueur d'espoir pour les vacanciers non-vaccinés, les décisions d'Emmanuel Macron doivent encore être validées par le Parlement qui se réunit le 21 juillet en session extraordinaire.

«Les effets désirables du vaccin» 1 / 7 «Les effets désirables du vaccin» La piscine la plus insolite du monde se trouve à Dubaï Plus d'analyses en lien avec le Covid Le «oui» à la loi Covid est-il un test fiable pour la confiance du peuple? Link zum Artikel Quand est-ce que le Conseil fédéral rendra son pouvoir? Link zum Artikel «Théories du complot»: De quoi ne parle-t-on pas? Link zum Artikel Accentué par la crise, un élan libertaire parcourt la Suisse Link zum Artikel