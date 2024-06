Un python de cinq mètres avale une femme en Indonésie

En 2023, des habitants du district de Tinanggea, dans le sud-est de Sulawesi, ont tué un python de huit mètres, qui avait étranglé et mangé un fermier.

«Ils ont décidé de lui ouvrir l'estomac et la tête de Farida est apparue». Elle était entièrement vêtue à l'intérieur du serpent.

Les villageois ont fouillé la zone et ont rapidement repéré «un python avec un gros ventre», a déclaré Suardi Rosi.

La mère de quatre enfants avait disparu jeudi soir , et des recherches avaient été lancées, a expliqué à l'AFP le chef du village, Suardi Rosi.

Le mari de Farida, 45 ans, et des habitants du village de Kalempang, dans la province de Sulawesi Sud, l'ont découverte vendredi à l'intérieur du python réticulé, qui mesurait environ cinq mètres.

