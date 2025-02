Donald Trump Jr accusé d'avoir flingué un «canard très rare»

Le fils aîné du président américain a fâché un élu italien après une partie de chasse près de Venise. Dans une vidéo, on le voit abattre des volatiles que l'écologiste dit «protégés».

Un homme politique de la région italienne de Vénétie a déclaré mardi avoir dénoncé Donald Trump Jr aux autorités pour avoir prétendument tué des espèces protégées de canards lors d'une partie de chasse dans la lagune de Venise.

Le conseiller régional et écologiste Andrea Zanoni a indiqué sur Facebook qu'en regardant une vidéo en ligne de Field Ethos, qui est publiée par Trump Jr, «il a vu des gens, y compris Donald Trump Jr, tuer plusieurs canards».

Des sanctions en vue?

«Dans la vidéo, Trump Jr est vu avec un tadorne casarca (Tadorna ferrugginea) au premier plan, un canard très rare dans toute l'Europe et protégé par la directive Oiseaux de l'UE et la loi italienne sur la protection de la vie sauvage», a écrit Zanoni. Et d'ajouter:

«L'abattage de cet oiseau protégé est un crime»

Dans la vidéo, republiée par le quotidien Corriere della Sera, on voit Trump Jr tirer sur des canards depuis un affût avant de s'adresser à la caméra.

Un Tadorne casarca Image: X

«Superbe matinée, beaucoup de canards chipeaux, de sarcelles. C'est en fait un canard peu commun pour la région, je ne suis même pas sûr de ce que c'est en anglais», dit Trump Jr en montrant un canard brun-orange parmi au moins six autres canards morts autour de lui.

Zanoni a indiqué qu'il avait interrogé les autorités régionales pour savoir «quelles sanctions elles ont l'intention de prendre» envers la société ayant organisé la chasse ou les participants à cette chasse. Il a précisé que la vidéo a été filmée récemment dans une au sud de la ville de Venise, une zone de conservation spéciale protégée par la réglementation européenne.

Interrogé par l'AFP, le gouvernement régional de la Vénétie a indiqué qu'il «répondrait à la question dans les délais et de la manière qu'il jugera appropriés». (jzs/afp)