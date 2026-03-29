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Singapour réalise une saisie de plus de 830 kg d’écailles de pangolins

Singapour réalise une saisie record de plus de 830 kg d’écailles de pangolins

Dissimulées dans une cargaison faussement déclarée, plus de 830 kilos d’écailles de pangolins ont été interceptés fin décembre à Singapour.
29.03.2026, 08:0329.03.2026, 08:03
A room imitating a Singaporean police station is seen inside an abandoned scam centre in O&#039;Smach town on the Thai-Cambodian border on March 12, 2026, during a press trip organised by Thailand&#03 ...
Cette prise exceptionnelle, issue de plus de 2 200 animaux d’une espèce protégée, met en lumière l’ampleur du trafic illégal alimentant la médecine traditionnelle en Asie.Image: AFP

Plus de 830 kilos d'écailles de pangolins asiatiques ont été saisis fin décembre à Singapour, cachés dans une cargaison à destination du Cambodge, ont indiqué samedi les autorités de la cité-Etat.

Faussement déclarées comme des «peaux de poissons séchées», les écailles étaient cachées dans trente sacs saisis le 29 décembre 2025 dans un camion transportant du fret maritime, a détaillé dans un communiqué l'autorité des parcs nationaux, évoquant une saisie de ce type record pour Singapour.

Elles ont été estimées comme provenant de plus de 2200 pangolins javanais, une espèce d'Asie du sud-est protégée.

«D'après l'enquête préliminaire, le chargement était en transit à Singapour sur son trajet allant d'Indonésie au Cambodge.»

Dans certains pays asiatiques, comme la Chine ou le Vietnam, les écailles des pangolins, qui figurent parmi les espèces les plus menacées au monde, sont utilisées dans des remèdes de médecine traditionnelle. (dal/ats/afp)

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