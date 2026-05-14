La Première ministre lettone Evika Silina démissionne

Pourquoi la Première ministre lettone démissionne

Evika Silina a annoncé sa démission de la fonction de Première ministre lettone, après avoir perdu le soutien d'un parti clé de sa coalition et face à un vote de défiance imminent.

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Evika Silina Keystone

La première ministre lettone Evika Silina a annoncé sa démission jeudi, privée du soutien d'un parti pivot de sa coalition après avoir contraint au départ son ministre de la Défense, tenu responsable de l'incapacité de l'Etat balte à empêcher l'intrusion de drones.

«J'annonce ma démission du poste de première ministre», a déclaré Evika Silina lors d'une conférence de presse à Riga, alors que son gouvernement était sous la menace d'un vote de défiance à la Saeima, le Parlement monocaméral.

«Le plus important pour moi est le bien-être des Lettons et la sécurité de notre pays (...). Nous avons pleinement conscience de l'époque que nous vivons tous. La guerre brutale menée par la Russie en Ukraine a modifié la situation sécuritaire dans toute l'Europe.»

La position d'Evika Silina était devenue intenable depuis 24 heures: sa coalition gouvernementale de centre-droit au pouvoir depuis 2023 a perdu son étroite majorité à la Saeima, sous l'effet de la défection des élus du parti des Progressistes auquel appartient le ministre de la Défense démissionnaire, Andris Spruds.

Le président Edgars Rinkevics avait semblé sceller son destin en indiquant mercredi avoir pris acte de «la situation politique dans le pays» et annoncé qu'il recevrait vendredi l'ensemble des formations représentées au Parlement.

Sans ses neuf députés «progressistes», le gouvernement Silina se retrouve minoritaire avec 41 sièges sur 100, contre 47 pour l'opposition.

Experts ukrainiens

Plusieurs drones russes ou ukrainiens se sont écrasés en Lettonie, Estonie et Lituanie, anciennes républiques soviétiques frontalières de la Russie et/ou du Bélarus, depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en 2022.

Et ce sont deux drones ukrainiens qui ont traversé la frontière russe le 7 mai pour s'écraser en Lettonie, probablement après que leur système de guidage a été brouillé par la défense aérienne russe.

Des drones de combat russes de type Geran-2, abattus au-dessus de l'Ukraine, gisent côte à côte sur le sol. Image: Andreas Stein / dpa

L'un d'entre eux a touché un site de stockage pétrolier à Rezekne, dans l'est du pays. Un incendie s'est déclaré, rapidement circonscrit par les pompiers.

Un autre drone ukrainien s'était écrasé en Lettonie le 25 mars.

Ces incidents n'ont fait ni victimes ni dégâts matériels significatifs. Mais ils ont mis au jour les carences de la défense aérienne du pays, impuissante à neutraliser un drone errant dans son espace avant sa chute sur son territoire.

Evika Silina avait dans la foulée réclamé le départ de son ministre de la Défense. Andris Spruds, défendu par son parti qui a accusé la cheffe de gouvernement de l'avoir utilisé comme un fusible, a néanmoins rendu son portefeuille lundi.

Silina a proposé la nomination d'un militaire pour lui succéder, proposition rejetée par les Progressistes. Elle a fustigé jeudi «une posture politique».

Des drones ukrainiens sont également tombés en Estonie et en Lituanie. L'Ukraine vise des cibles russes dans le golfe de Finlande, et notamment des ports et raffineries, mais les drones peuvent s'avérer défectueux ou déviés par la défense aérienne russe et s'écraser sur le territoire de ces pays alliés de Kiev.

A l'issue d'une entrevue mercredi avec Edgars Rinkevics, à l'occasion d'un sommet à Bucarest, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il allait envoyer des experts en Lettonie pour l'aider à la défense aérienne.

«Nous enverrons nos experts en Lettonie pour échanger leur expérience et apporter une assistance directe à la protection de l'espace aérien» letton, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

«Nous comptons signer avec la Lettonie un accord dans le format Drone Deal afin de construire un système de défense aérienne multicouche contre différents types de menaces et il est important de travailler ensemble pour renforcer la défense de l'Europe.»

Rinkevics a confirmé «l'implication d'experts ukrainiens et d'équipements dans la modernisation des capacités de défense antiaérienne lettone».

«Un accord de coopération à long terme dans le domaine de la défense sera préparé», a-t-il assuré. (dal/ats/afp)