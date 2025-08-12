Le président Donald Trump a affirmé lundi que l'or ne serait pas assujetti aux nouveaux droits de douane américains, après qu'un document officiel a semé le trouble la semaine dernière et propulsé le métal précieux à un record. «Un communiqué de Donald J. Trump, président des Etats-Unis d'Amérique: l'or ne sera pas soumis aux droits de douane!», a écrit le chef de l'Etat sur sa plateforme Truth Social.



Il avait pourtant dit le contraire il y a quelques jours:

Le cours de l'or avait franchi un nouveau record en fin de semaine dernière, les investisseurs s'inquiétant de voir certains lingots finalement touchés par les droits de douane imposés par le président américain. Selon une mise à jour des douanes américaines, détaillée dans un document daté du 31 juillet mais rendu public vendredi, les lingots d'or d'un kilogramme et ceux de 100 onces étaient classés comme soumis à des droits de douane, alors que les investisseurs les pensaient exemptés.



Cela aurait fortement impacté la Suisse qui exporte beaucoup de lingots d'or aux ETats-Unis. Dans une «Ruling Letter» du 31 juillet, les autorités douanières américaines auraient informé les raffineurs suisses que les lingots d'un kilogramme et les lingots de 100 onces devaient être importés avec une surtaxe de 39%. Le droit de douane élevé à l'importation de lingots d'or aurait brisé le cou du commerce suisse de l'or avec les Etats-Unis. Selon les experts, le commerce de l'or a gonflé l'excédent de la balance commerciale suisse avec les Etats-Unis, qui s'élevait à 24 milliards de francs au premier semestre si l'on excluait l'or.