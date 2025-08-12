beau temps17°
++ Donald Trump EN DIRECT ++ Son retour à la Maison-Blanche

Xi Jinping appelle à l'union face au «protectionnisme» américain

Donald Trump a décidé d'appliquer à la Suisse des droits de douane de 39%. Le Conseil fédéral tente de réagir au mieux, tandis que les milieux économiques sont électriques. Suivez toutes les informations sur la situation.
12.08.2025, 08:1512.08.2025, 08:21
Team watson
Team watson
  • Le 1er août, Donald Trump a décidé de taxer la Suisse à 39%. Il a dans son viseur l'or et la pharma, mais aussi la balance commerciale et le taux de change franc-dollar.
  • Ni un téléphone d'urgence avec Karin Keller-Sutter, ni un voyage express d'une délégation suisse à Washington n'a permis de renverser la tendance.
  • Les milieux économiques suisses s'apprêtent à encaisser le choc.
8:20
Xi appelle à l'union face au «protectionnisme» américain
Le président chinois Xi Jinping a dit à son homologue brésilien Lula, lors d'un entretien téléphonique, que «tous les pays devraient s'unir et s'opposer fermement à l'unilatéralisme et au protectionnisme», a rapporté mardi un média d'Etat chinois.

Ces derniers mois, Xi Jinping et Lula ont cherché à présenter leurs pays comme de fervents défenseurs du multilatéralisme, en contraste avec la politique commerciale agressive de Donald Trump. Les déclarations de Xi mardi, rapportées par l'agence de presse officielle Chine nouvelle, sont des références claires aux droits de douane américains. Le président chinois a expliqué que son pays allait «travailler avec le Brésil pour montrer l'exemple de l'unité et de l'autonomie parmi les principaux pays du Sud», afin de «construire ensemble un monde plus juste et une planète plus durable», de même source.



Dans un communiqué, la présidence brésilienne a indiqué que l'entretien téléphonique avait duré environ une heure, pendant laquelle Lula et Xi ont abordé divers sujets, dont la guerre en Ukraine et la lutte contre le changement climatique. «Les deux hommes se sont accordés sur le rôle du G20 et des BRICS dans la défense du multilatéralisme», précise le document. Les deux dirigeants se sont également «engagés à élargir le champ de la coopération dans des secteurs tels que la santé, le pétrole et le gaz, l'économie numérique et les satellites».
8:18
Un sommet entre Trump et le président sud-coréen prévu le 25 août
Le président sud-coréen Lee Jae-myung rencontrera son homologue américain Donald Trump le 25 août aux Etats-Unis pour des discussions attendues sur le commerce, a annoncé mardi sa porte-parole. «Le président Lee Jae-myung se rendra aux Etats-Unis du 24 au 26 août pour un sommet Corée du Sud/Etats-Unis le 25 à l'invitation du président Donald Trump», a indiqué lors d'un point presse la porte-parole de la présidence sud-coréenne, Kang Yu-jung.

Lee a été élu début juin au terme de la longue période de chaos politique provoquée par son prédécesseur Yoon Suk Yeol, qui avait brièvement déclaré la loi martiale en décembre. Il n'a pas encore rencontré le président des Etats-Unis, qui sont un allié clé de Séoul. Les discussions entre le dirigeant de centre gauche et Donald Trump devraient porter sur un développement des relations bilatérales vers un «partenariat stratégique complet tourné vers le futur», a précisé Kang.


Lee Jae-myung

Alors que Corée du Sud et Etats-Unis ont conclu un accord fixant à 15% les droits de douane américains sur les produits sud-coréens, la coopération économique sera au menu, en particulier concernant les «semi-conducteurs, les batteries et les chantiers navals», mais aussi les «technologies avancées et les minéraux essentiels», selon la porte-parole. En dévoilant en juillet le niveau des surtaxes sur les exportations sud-coréennes, abaissé par rapport à la menace initiale de 25%, Donald Trump avait affirmé que Séoul allait «donner» 350 milliards de dollars en investissements aux Etats-Unis, et acheter pour 100 milliards de ressources énergétiques. Il avait aussi évoqué une «grosse somme d'argent» supplémentaire devant être investie par la Corée du Sud, sans donner de chiffre. De son côté, Séoul avait déclaré que son statut de poids lourd de la construction navale avait grandement pesé dans les négociations, en étant au coeur d'un projet de revitalisation des chantiers américains.
21:11
Donald Trump repousse le deal avec la Chine de 90 jours
Le président américain Donald Trump a signé un décret présidentiel retardant l'application de tarifs douaniers avec la Chine pour une durée (supplémentaire) de 90 jours. Celui-ci a été signé quelques heures à peine avant l'expiration de la trêve actuelle. Le chef de l'Etat a signé un décret pour officialiser le prolongement de cette trêve, selon la chaîne de télévision CNBC, spécialisée dans l'économie américaine, et le Wall Street Journal, qui citent un responsable de la Maison Blanche anonyme.

La prochaine date pour l'expiration de la trêve et l'application de droits de douane entre les deux géants économiques est donc repoussée au mois de novembre.
20:35
Les Etats-Unis n'imposeront pas de droits de douane sur l'or
Le président Donald Trump a affirmé lundi que l'or ne serait pas assujetti aux nouveaux droits de douane américains, après qu'un document officiel a semé le trouble la semaine dernière et propulsé le métal précieux à un record. «Un communiqué de Donald J. Trump, président des Etats-Unis d'Amérique: l'or ne sera pas soumis aux droits de douane!», a écrit le chef de l'Etat sur sa plateforme Truth Social.

Il avait pourtant dit le contraire il y a quelques jours:
Les droits de douane s'appliquent aussi à l'or suisse
Le cours de l'or avait franchi un nouveau record en fin de semaine dernière, les investisseurs s'inquiétant de voir certains lingots finalement touchés par les droits de douane imposés par le président américain. Selon une mise à jour des douanes américaines, détaillée dans un document daté du 31 juillet mais rendu public vendredi, les lingots d'or d'un kilogramme et ceux de 100 onces étaient classés comme soumis à des droits de douane, alors que les investisseurs les pensaient exemptés.

Cela aurait fortement impacté la Suisse qui exporte beaucoup de lingots d'or aux ETats-Unis. Dans une «Ruling Letter» du 31 juillet, les autorités douanières américaines auraient informé les raffineurs suisses que les lingots d'un kilogramme et les lingots de 100 onces devaient être importés avec une surtaxe de 39%. Le droit de douane élevé à l'importation de lingots d'or aurait brisé le cou du commerce suisse de l'or avec les Etats-Unis. Selon les experts, le commerce de l'or a gonflé l'excédent de la balance commerciale suisse avec les Etats-Unis, qui s'élevait à 24 milliards de francs au premier semestre si l'on excluait l'or.
20:49
Donald Trump confirme que Nvidia versera une redevance à Washington
Donald Trump a confirmé lundi que le géant américain des semiconducteurs Nvidia a accepté de verser au gouvernement américain 15% de ses recettes provenant de la vente de puces d'intelligence artificielle (IA) H20 en Chine. «Je leur ai dit, je veux que vous payez quelque chose à notre pays, parce que je vous accorde une exemption», a déclaré le président des Etats-Unis à des journalistes à la Maison Blanche, insistant sur le fait que les H20 ne sont pas des puces de dernière génération. Nvidia les avait conçues pour se conformer aux restrictions d'exportations de composants de pointe vers la Chine.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison Blanche mercredi et a accepté de reverser au gouvernement américain une partie de ses revenus, un arrangement très inhabituel dans le commerce international des technologies, avait indiqué plus tôt dans la journée le Financial Times, Bloomberg et le New York Times. «Nous suivons les règles établies par le gouvernement américain pour notre participation aux marchés mondiaux», a affirmé Nvidia lundi, sans mentionner ces 15%. La société californienne est au coeur de la rivalité technologique entre Pékin et Washington. L'accès des entreprises chinoises à ses puces avancées «H20» constitue un enjeu majeur dans les discussions commerciales entre les deux puissances.
20:50
La trêve douanière entre Pékin et Washington expire bientôt
Pékin et Washington continuent lundi de négocier à quelques heures de la fin théorique de la trêve qui avait suspendu un affrontement à coups de droits de douane entre les deux puissances. Le président américain Donald Trump a affirmé que les négociations se déroulaient «plutôt bien». «Nous verrons ce qui arrivera. La relation entre le président Xi Jinping et moi est très bonne», a aussi déclaré le chef de l'Etat à la presse depuis la Maison Blanche.

Un peu plus tôt, Pékin avait rapporté souhaiter une issue «positive» dans les négociations avec Washington. «Nous espérons que les Etats-Unis travailleront avec la Chine pour respecter l'important consensus atteint lors de l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'Etat... et s'efforceront d'obtenir des résultats positifs sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuels», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, dans un communiqué.
Comment Trump veut éviter que l'on contourne ses droits de douane
Engagés au printemps dans un affrontement commercial à coups de droits de douane exorbitants, Pékin et Washington avaient fini par conclure une trêve de 90 jours en mai à Genève. Cet accord a temporairement fixé à 30% les nouveaux droits de douane américains sur les produits chinois, tandis que les taxes de Pékin sur les produits américains s'élèvent à 10%.
20:36
Trump somme les sans-abri de partir «loin» de Washington
Donald Trump a exhorté dimanche les sans-abri à partir «immédiatement» de Washington, assurant que le gouvernement leur fournirait un hébergement mais que celui-ci serait «loin» de la capitale américaine.

Le président américain doit donner une conférence de presse lundi sur son projet pour rendre la ville «plus sûre et plus belle qu'elle ne l'a jamais été».

«Les sans-abri doivent partir, IMMEDIATEMENT. Nous vous donnerons des endroits où dormir, mais LOIN de la capitale», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social, avant de s'adresser aux «criminels».

«Vous, vous n'avez pas besoin de partir. Nous allons vous mettre en prison, là où vous devriez vous trouver», a lancé le républicain.

Selon le rapport annuel du ministère du Logement, Washington se classait en 2024 au 15e rang des grandes villes américaines comptant le plus de sans-abri, avec plus de 5600 personnes recensées.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de replacer Washington sous le contrôle des autorités fédérales.

La ville possède en effet un statut particulier aux Etats-Unis. Etablie après la guerre d'Indépendance pour servir de capitale, elle n'est rattachée à aucun Etat américain, et la Constitution prévoit que le Congrès ait compétence sur ses affaires. Depuis une loi de 1973, les habitants peuvent cependant élire un conseil municipal, même si ses décisions sont toujours contrôlées par le Congrès.

Fin février, le milliardaire républicain avait assuré qu'il soutenait un projet législatif visant à revenir sur cette loi, notamment pour améliorer la lutte contre la criminalité.
15:26
Martin Pfister ouvert à acheter plus d'armement aux Etats-Unis
Martin Pfister est «ouvert» à passer de nouvelles commandes d'armement aux Etats-Unis pour tenter de réduire les droits de douane de 39% décidés par Donald Trump. Il l'a dit à Keystone-ATS dimanche en marge de la Fête fédérale de tir des jeunes à Saint-Triphon (VD).

«Les achats militaires sont importants pour les relations avec les Etats-Unis», a souligné le ministre de la défense. «Il faut cependant d'abord trouver un chemin de discussion avec les Américains» afin de faire avancer globalement le dossier.

Le Zougois a également rappelé que le Conseil fédéral «a choisi de ne pas remettre en question le contrat en cours pour l'achat d'avions F-35. »Reste à régler la question du prix fixe", a conclu le chef du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
12:40
«Discussions» entre Berne et la pharma, qui retient son souffle
La Confédération mène des «discussions» avec les entreprises pharmaceutiques. Ces échanges s'inscrivent dans le contexte des menaces que fait peser sur la branche la volonté de Donald Trump de réduire les prix des médicaments. Novartis et Roche multiplient les investissements aux Etats-Unis.

«Les départements concernés ont régulièrement des contacts avec toutes les branches économiques, la pharma également. Des discussions sont prévues en l'état actuel aussi», a indiqué dimanche à Keystone-ATS le département fédéral de l'Intérieur, en réponse à l'annonce par le SonntagsBlick d'une réunion «au sommet» qui serait agendée à la rentrée entre le secteur de la pharma et la Confédération.



Lors de leur récent voyage à Washington, où ils ont tenté en vain d'éviter une surtaxe douanière de 39% pour les exportations suisses, Karin Keller et Guy Parmelin ont souligné les contacts étroits entre Berne et les milieux économiques. Le président de Roche, Severin Schwan faisait partie des hauts dirigeants rencontrés outre-Atlantique par les ministres.
16:30
Echanges «très étroits» entre Berne et le monde économique
La délégation suisse qui avait fait le voyage à Washington est de retour après ses entretiens sur les droits de douane aux Etats-Unis. Les négociations sont désormais menées sous l'égide du gouvernement et de l'administration fédérale, indique le Seco.

«L'administration fédérale a des échanges très étroits et réguliers à tous les niveaux avec l'économie suisse. Une telle collaboration a toujours été la marque de la Suisse et vaut dans ce cas également», a écrit le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) à Keystone-ATS, en référence aux négociations sur les surtaxes douanières de 39% imposées par les Etats-Unis à la Confédération.
12:34
Le président de Pilatus demande une exemption
Le fabricant d'avions nidwaldien Pilatus demande aux politiciens d'obtenir rapidement une exemption des droits de douane américains pour l'industrie suisse de l'aviation civile. Il fait valoir les exceptions qui auraient été accordées à l'UE et à la Grande-Bretagne.

Dans une interview à la Schweiz am Wochenende de samedi, le président du conseil d'administration de Pilatus, Hansueli Loosli estime qu'une exemption pour l'avionneur devrait faire partie d'un éventuel accord entre la Suisse et les Etats-Unis. Cela remettrait l'entreprise à égalité avec ses concurrents.

L'entrée en vigueur des droits de douane de 39% qui frappent les exportations suisses vers les Etats-Unis depuis jeudi touchent très durement Pilatus, selon son président. Il n'est pas possible de reporter les droits entièrement sur les clients ni de les compenser avec des augmentations de productivité.

C'est pourquoi Pilatus a décidé vendredi de ne plus exporter provisoirement vers les Etats-Unis et va discuter avec commerçants et clients de la répartition des coûts supplémentaires.

Loosli ne songe pas à demander une aide de l'Etat. Pilatus gagnera provisoirement moins mais fera tout son possible pour s'adapter sans avoir à réclamer du soutien. A court terme, aucune mesure n'est prévue au siège de Stans.

Sur le plus long terme, il se pourrait qu'il soit nécessaire d'avoir recours au chômage partiel ou à des réductions de personnel via les fluctuations naturelles. M. Loosli espère que les politiciens obtiendront le plus rapidement que possible une réduction des droits de douane américains.
20:39
Pressions douanières américaine: l'Inde dans la tourmente
Mettre fin aux achats de pétrole russe ou se voir attribuer des droits de douane élevés, tel est l'ultimatum lancé par Washington à New Delhi et qui pourrait avoir des conséquences politiques et économiques majeures tant au niveau national qu'à l'étranger.

Narendra Modi, le premier ministre, qui dirige la nation la plus peuplée au monde et la cinquième économie mondiale doit faire face à des décisions difficiles.

Le président américain Donald Trump a donné à son allié de longue date qui est l'un des plus grands importateurs de pétrole brut au monde, trois semaines pour trouver des fournisseurs alternatifs.

Pour Donald Trump, la date limite du 27 août est une tentative de priver Moscou d'un revenu important pour son offensive en Ukraine.

Les prélèvements de 25% déjà en place doubleront à 50% si l'Inde ne conclut pas un accord.

"C'est une embuscade géopolitique avec une mèche de 21 jours", a écrit Syed Akbaruddin, ancien diplomate indien auprès des Nations Unies, dans le journal Times of India.

«Cette concession de Poutine prouve qu'il est ravi de cette rencontre»
Le spécialiste français des relations internationales Dominique Moïsi livre son analyse avant le sommet Trump-Poutine sur l'Ukraine qui doit se tenir vendredi en Alaska.
Sachant que Donald Trump avait fixé un ultimatum assorti de la menace de sanctions à Vladimir Poutine en vue de la tenue d'un sommet entre les deux hommes, la rencontre qui doit les réunir vendredi en Alaska est-elle plutôt un point pour Trump ou plutôt un point pour Poutine?
Dominique Moïsi: Incontestablement, un point pour Poutine.
L’article