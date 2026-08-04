La Chironex fleckeri est l'une des espèces les plus venimeuses au monde. Image: www.imago-images.de

Un ado a subi la «main de la mort» lors d'une baignade en Thaïlande

Un adolescent de 13 ans est décédé ce week-end suite à une piqûre de méduse-boîte dans le sud de la Thaïlande. De nouvelles mesures ont depuis été introduites sur les plages.

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Un adolescent de 13 ans est mort dans le sud de la Thaïlande après avoir été piqué par une cuboméduse, l'une des espèces les plus venimeuses au monde. Le drame s'est produit samedi alors qu'il se baignait sur la plage de Ban Fai Tha, dans la province de Nakhon Si Thammarat, a rapporté la chaîne Thai PBS, citant le Département des ressources marines et côtières (DMCR).

De leur nom latin Chironex fleckeri, ces dangereuses méduses sont également connues sous les appellations «méduses-boîtes», «guêpes de mer» ou encore «mains de la mort». Elles comptent parmi les animaux marins les plus venimeux au monde.

Elles vivent principalement dans les eaux peu profondes des côtes nord et est de l'Australie, mais sont présentes dans l'ensemble de la région indo-pacifique. Leur venin provoque généralement des douleurs intenses immédiates et peut, en quelques minutes, endommager si grièvement le cœur et le système nerveux qu'il entraîne un arrêt respiratoire ou cardiaque.

Ces dernières années, plusieurs accidents mortels ont été recensés en Thaïlande, notamment au large des îles touristiques de Koh Samui et Koh Phangan, dans le golfe de Thaïlande. En 2015, une jeune Allemande y est décédée après une piqûre. L'année précédente, un garçon français avait lui aussi perdu la vie. En 2021, un enfant israélien est également décédé.

Comment réagir en cas de piqûre

La plage concernée se situe à environ 800 kilomètres au sud de Bangkok, elle aussi sur le golfe de Thaïlande. La région est surtout prisée des vacanciers thaïlandais et reste peu connue des touristes étrangers. À la suite de ce décès, les autorités ont renforcé leurs mises en garde et ordonné des mesures de sécurité supplémentaires sur les côtes.

Le directeur du DMCR, Pinsak Suraswadi, a indiqué que les bureaux régionaux avaient reçu pour instruction de surveiller en permanence les zones côtières à risque en collaboration avec les autorités provinciales, les services de santé et les exploitants de plages, tout en informant régulièrement la population.

Les autorités recommandent aux baigneurs de ne pas entrer dans l'eau lorsque des méduses venimeuses ont été aperçues, de suivre scrupuleusement les consignes des sauveteurs et de ne jamais toucher une méduse à mains nues. En cas de piqûre, la victime doit être immédiatement sortie de l'eau et la plaie rincée pendant au moins 30 secondes avec du vinaigre ménager.

Les autorités déconseillent en revanche d'utiliser de l'eau douce ou de l'alcool sur la blessure, ou encore de frotter la peau, car cela pourrait libérer davantage de venin. Des stations d'urgence équipées de vinaigre ont été installées le long des plages à risque en Thaïlande. En Australie, des filets protègent de nombreuses plages durant la saison des méduses, et le vinaigre fait déjà partie de l'équipement standard des sauveteurs. (jzs/sda/dpa)