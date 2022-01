Une brave chienne guide la police sur le lieu d'un crash image: watson

Une chienne prend l'autoroute pour alerter la police

Tinsley, une chienne des Etats-Unis, a mené la police vers le lieu d'un accident de voiture. Depuis mardi, elle est saluée sur les réseaux sociaux.

Le comportement d'une chienne a été salué aux Etats-Unis. Repérée sur une autoroute entre les états du New Hampshire et du Vermont le 3 janvier à 22 heures (heure locale), elle a mené la police sur les lieux d'un accident où deux personnes blessées souffraient d'hypothermie.

La chienne Tinsley a d'abord affolé les automobilistes qui ont appelé les forces de l'ordre. Arrivés sur l'autoroute, les policiers n'ont pas pu attraper le berger allemand.

«Les policiers ont deviné que la chienne essayait de leur montrer quelque chose parce qu'elle ne cessait de leur échapper mais ne s'enfuyait pas complètement» Lieutenant Daniel Baldassarre Chaîne Wcvb

L'animal a fini par guider les policiers sur le lieu d'un accident. Arrivés sur place, ils ont pu constater que la glissière de sécurité avait été enfoncée par un pickup sévèrement endommagé. Le maître de la chienne et une autre personne avaient été éjectés du véhicule et souffraient d'hypothermie, mais ne présentaient pas de blessures graves.

La chienne enflamme les réseaux sociaux

La police de l'Etat du New Hampshire a fait le long récit de ce fait insolite sur sa page Facebook. Une publication qui a recueilli plus de 12 000 réactions et autant de partages.

Sur Twitter, Tinsley est présentée en héroïne. Une publication relatant l'événement a recueilli plus de 100 000 likes et près de 16 000 retweets.

Le propriétaire de l'animal, Cam Laundry, a assuré que Tinsley recevrait du gibier en récompense de son intelligence et de son dévouement. «C'est mon petit ange gardien», a-t-il salué sur WCVB. «C'est un miracle qu'elle ait eu cette sorte d'intelligence pour faire ce qu'elle a fait».

