Vidéo: extern / rest

Il faisait la taille d'un haricot

Grâce à de minuscules caméras, l'équipe d'un zoo en Angleterre a suivi le développement d'un petit kangourou arboricole. Un nom pour cet animal est encore recherché.

Plus de «International»

Un article de

Curieux et encore un peu hésitant, le petit animal regarde le monde extérieur avec ses grands yeux ronds depuis la poche de sa mère, Kitawa. Dans un zoo de Chester, en Angleterre, un très rare bébé kangourou arboricole a été filmé en train de faire ses premières découvertes hors du ventre maternel.

Le petit est né il y a déjà plusieurs mois, mais il ne s’est aventuré hors de la poche que maintenant, comme l’a indiqué le zoo. Actuellement, le mâle, qui n’a pas encore de nom, pèse environ 1,85 kilogramme. A sa naissance, il était à peu près de la taille d’un petit haricot.

Cette photo non datée montre le petit kangourou arboricole du zoo de Chester qui sort pour la première fois de la poche de sa mère. Image: chester zoo

Selon le zoo, des experts ont introduit de minuscules caméras dans la poche de la mère afin de pouvoir suivre le développement du jeune animal. Les images tournées à l’intérieur de la poche fournissent ainsi de précieuses informations sur ces animaux rares. Celles-ci pourraient «soutenir et, espérons-le, accélérer nos efforts mondiaux pour la préservation de cette espèce», a déclaré l’expert en kangourous arboricoles Matthew Lloyd, selon le communiqué.

Les kangourous arboricoles sont originaires de Papouasie–Nouvelle-Guinée. Cette espèce de marsupiaux est considérée comme menacée d’extinction. Le bébé de maman Kitawa et de papa Kayjo est né, selon les informations fournies, dans le cadre d’un programme international d’élevage visant à préserver l’espèce.

Naissance rare d’un bébé kangourou arboricole Vidéo: extern / rest

Traduit de l'allemand