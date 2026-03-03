Les fournisseurs chinois ont augmenté les prix auxquels ils vendent des câbles à fibre optique aux acheteurs russes depuis le début de 2026. Image: watson/agences

Le prix de ce composant essentiel aux drones de Poutine explose

Pour piloter leurs drones sur de plus longues distances, la Russie et l’Ukraine les équipent de câbles à fibre optique. Cette tactique se retourne contre Poutine.

Tobias Schibilla / t-online

Les fournisseurs chinois ont augmenté les prix auxquels ils vendent des câbles à fibre optique aux acheteurs russes depuis le début de 2026 d’un facteur de deux fois et demie à quatre. Après la faillite de son unique producteur national, la Russie dépend entièrement des importations en provenance de Chine. C’est ce qu’indique le magazine militaire ukrainien Militarnyi. Le prix de la fibre optique standard G.652D est passé en Chine de 16 yuans par kilomètre au début de l’année 2025 à 25 yuans fin 2025, puis à 40 yuans en janvier 2026.

Pour les efforts militaires russes en Ukraine, il s’agit d’une véritable mauvaise nouvelle, car les câbles à fibre optique sont devenus un composant essentiel dans la guerre des drones. Ils sont utilisés pour contrôler des véhicules aériens sans pilote sur des distances allant jusqu’à 50 kilomètres. Contrairement aux drones commandés par radio, ils sont insensibles aux brouilleurs électroniques.

Des soldats de la 93e brigade testent des drones à fibre optique près du front, dans l’oblast de Donetsk, le 17 juin 2025. Sans signal radio, ils sont plus difficiles à brouiller. Image: ANADOLU

Les hausses de prix risquent de porter un nouveau coup à l’économie russe, déjà éprouvée. Selon un rapport du portail spécialisé The War Zone, l’armée russe a consommé environ 60 millions de kilomètres de fibre optique en 2025. Les Russes représentent ainsi près de 10,5% de la consommation mondiale – avant la guerre en Ukraine, ce chiffre était inférieur à 1%.

L’Ukraine a neutralisé l’unique usine russe de fibre optique

C’est précisément ce conflit qui a frappé l’unique usine russe de fibre optique. Au printemps 2025, des drones ukrainiens ont touché l’usine d’Optic Fiber Systems à Saransk, obligeant l’entreprise à suspendre sa production. Comme le rapporte le journal indépendant Moscow Times, Optic Fiber Systems produisait, avant l’attaque, environ quatre millions de kilomètres de câbles à fibre optique. Désormais, le Kremlin doit importer 100% de ses besoins depuis la Chine, qui représente environ 60% de la production mondiale.

Cependant, ce n’est pas seulement l’armée russe qui est concernée: les civils devraient bientôt ressentir la hausse des prix des câbles, écrit le média ukrainien Mezha. Les fournisseurs exigent désormais des paiements anticipés de tous les secteurs pour les câbles à fibre optique importés, ce qui augmente les coûts d’approvisionnement. Cela se répercute également sur les tarifs des services de télécommunication en Russie.

Pour le Kremlin, cette augmentation des prix signifie que la guerre, déjà coûteuse contre l’Ukraine, pourrait devenir nettement plus onéreuse. Par ailleurs, comme la Russie importe ses câbles à fibre optique exclusivement depuis la Chine, des pénuries pourraient y apparaître, limitant les capacités militaires de l’armée russe. (trad. tib)