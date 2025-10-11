Image: Shutterstock

250 animaux sont morts dans ce «centre de l'horreur»

Environ 250 animaux, principalement des chiens, ont été retrouvés morts dans un élevage clandestin en Espagne. La Garde civile a arrêté samedi le responsable de ce site insalubre.

Dans ce «centre de l'horreur» comme le qualifie les médias locaux, les enquêteurs ont secouru 171 autres animaux, dont des espèces d'oiseaux exotiques et protégées comme des aras et des cacatoès, qui étaient en danger de mort, selon le communiqué de la Garde civile. Le site est situé à Mesón do Vento, en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne.

Les rescapés se sont nourris des cadavres des animaux morts par manque de nourriture et d'eau, selon la même source. Les niches et les cages étaient «entièrement recouvertes d'excréments», selon le communiqué.

28 chihuahuas et plusieurs oiseaux

Les animaux morts, dont 28 chihuahuas et plusieurs oiseaux, «présentaient divers états de décomposition, certains étant même momifiés», a précisé la Garde civile.

Parmi les animaux vivants se trouvaient des chiens, des chinchillas, des chevaux miniatures, des poules, des canards et divers oiseaux, a-t-elle détaillé.

Des espèces exotiques et protégées ont été saisies, notamment deux cacatoès roses et deux aras, l'un rouge et l'autre bleu et jaune.

Le responsable de l'établissement a été arrêté pour «maltraitance animale, possession illégale d'espèces protégées» et exercice illégal de la médecine vétérinaire, a indiqué la Garde civile.

(sda/ats/afp)