Voyons voir à quoi ça ressemble... Image: Apple

L'iPhone 16e est là, voici les 5 choses à savoir



Apple a présenté l'iPhone 16ᵉ mercredi soir. On vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau smartphone.

C'est sur la plateforme X que le patron d'Apple, Tim Cook, a fait une pré-annonce plus ou moins claire la semaine dernière. Mercredi soir, la communication officielle a suivi: les Californiens lancent ce qui a tout l'air d'un bouche-trou, des mois avant la présentation de la prochaine génération d'iPhone (à l'automne 2025). L’iPhone 16e s'avère plutôt accessible, il est livré tel qu'on le connaît, mais a tout de même beaucoup à offrir sous le capot.

A quoi il ressemble?

Le design extérieur s'inspire de l'iPhone 14, mais présente des spécifications techniques plus proches de l'iPhone 16.

Image: Apple

Pas grand-chose à voir au dos de l'appareil. Image: Apple

Les principales nouveautés

De quelles spécificités parle-t-on exactement?

Un écran de 6,1 pouces (comme l'iPhone 14) avec une une découpe tout en haut de l'écran tactile. C'est là que se trouvent la caméra frontale et le matériel TrueDepth utilisé pour la reconnaissance faciale.

(comme l'iPhone 14) avec une une découpe tout en haut de l'écran tactile. C'est là que se trouvent la caméra frontale et le matériel TrueDepth utilisé pour la reconnaissance faciale. La puce A18, une technologie propre à la marque, déjà installée dans l'iPhone 16. Conçue pour le calcul, elle doit soutenir les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle maison, commercialisées sous le nom d'«Apple Intelligence».

une technologie propre à la marque, déjà installée dans l'iPhone 16. Conçue pour le calcul, elle doit soutenir les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle maison, commercialisées sous le nom d'«Apple Intelligence». Face ID, la sécurité biométrique éprouvée qui sert au déverrouillage du smartphone.$

la sécurité biométrique éprouvée qui sert au déverrouillage du smartphone.$ Le modem 5G C1, autre conception maison, qui devrait fonctionner de manière particulièrement efficace sur le plan de la batterie.

Le port USB-C (pour la charge et l'échange de données via un câble).

(pour la charge et l'échange de données via un câble). L'appareil photo principal de 48 mégapixels (objectif unique).

(objectif unique). Le bouton d'action : ce bouton situé sur le côté du boîtier remplace le bouton Silence. Il peut être utilisé dans plusieurs cas, pour activer l'appareil photo ou allumer la lampe de poche.

: ce bouton situé sur le côté du boîtier remplace le bouton Silence. Il peut être utilisé dans plusieurs cas, pour activer l'appareil photo ou allumer la lampe de poche. L'«appel d'urgence par satellite» et autres services de communication par satellite d'Apple.

Voici à quoi ressemble le bas du téléphone. Image: Apple

Son prix?

Selon un communiqué, l'iPhone 16e sera disponible en blanc et en noir avec des capacités de stockage de 128 gigaoctets (Go), 256 Go ou 512 Go à partir de 629 francs.

Quand est-ce qu'on pourra l'avoir?

On pourra le précommander à partir du 21 février à 15 heures. Il sera ensuite disponible à partir du 28 février.

Pourquoi Apple ne fait plus de petit iPhone?

Apple vendait auparavant des iPhone Mini, avec une diagonale d'écran relativement «minuscule» de 5,4 pouces (13,7 centimètres). Mais la marque a stoppé la production après l'iPhone 13 Mini, malgré une base de fans fidèles. Elle a invoqué une marge trop faible au regard de ses exigences.