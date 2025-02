Apple s’impose aussi en tant que fabricant leader en Suisse, représentant 50,6%, tandis que Huawei continue de perdre du terrain, chutant de 10,9% en 2020 à seulement 2,6% en 2024. Keystone

Voici le grand perdant de la guerre du smartphone en Suisse

On en sait plus sur le marché du smartphone en Suisse. Apple et Samsung se taillent la part de lion, mais les consommateurs suisses se montrent de plus en plus réticents à renouveler leur téléphone.

Le paysage des smartphones en Suisse a connu une évolution marquée en 2024. Le système d'exploitation Apple a continué de grignoter des parts de marché, réduisant l'écart avec Android. Selon une enquête représentative menée par comparis.ch, 50,3% des adultes suisses utilisaient encore un smartphone Android en 2024, une baisse significative par rapport aux années précédentes. De son côté, Apple a progressé, atteignant une part de marché de 49,4%, contre 45,6% en 2021 et 44,3% en 2020:

«Apple a pu augmenter sa part de marché dans le monde entier depuis 2020. Cela est dû en premier lieu à la forte fidélité de ses clients. L’introduction de la 5G et de l’USB-C a également rendu la plateforme plus compétitive. Chez les jeunes, l’attrait de la marque culte Apple reste intact» Jean-Claude Frick, expert numérique chez Comparis.

«Apple a montré l’exemple, Samsung et Google suivent»

L'étude pointe aussi que les Suisses sont particulièrement fidèles aux marques technologiques. Le choix du prochain smartphone apparait ainsi être fortement influencé par l’appareil actuellement utilisé. Ainsi, 91,8% des utilisateurs d’iPhone souhaitent rester fidèles à Apple, tandis que 89,6 % des utilisateurs Android prévoient d’acquérir un nouveau modèle sous le même système. Et c'est autant par habitude que par la volonté des géants de la tech, ainsi Comparis relève une stratégie assez redoutable:

«De plus en plus de fabricants misent sur un écosystème fermé d’accessoires, ce qui rend difficile pour les clients de changer de fabricant de téléphones portables» Jean-Claude Frick, expert numérique chez Comparis.

Les Suisses achètent moins de smartphones neufs

Les consommateurs suisses se montrent de plus en plus réticents à renouveler leur téléphone. En 2024, seulement 38,4% prévoyaient d’en acheter un nouveau, contre 46,9% en 2020. Ce phénomène s’explique par la hausse des prix des modèles premium et l’amélioration des mises à jour logicielles, qui prolongent la durée de vie des appareils:

«Alors qu’en 2020, 22% des utilisateurs conservaient leur smartphone au moins trois ans, cette proportion a grimpé à 31,3% en 2024» Comparis dans son communiqué de presse.

En parallèle à ce désintérêt, qui s'explique aussi par des innovations moins importantes chez les fabricants, le marché du smartphone d'occasion plaît à un nombre toujours plus grand de Suisses: en 2024, 10,2% des consommateurs ont opté pour un appareil d’occasion, contre 8,3% en 2020. Jean-Claude Frick le résume ainsi:

«Les prix des modèles phares de Samsung et d’Apple dépassent souvent les 1000 francs. Grâce aux mises à jour prolongées et à des batteries plus performantes, les téléphones de seconde main deviennent plus attractifs»

Et en parlant de Samsung et Apple, ces deux géants regroupent 84,9% des parts de marché. On peut constater que tous leurs concurrents sont à la peine. Seul Google peut se targuer d'une augmentation de sa part de marché, toutefois, les Google Pixel ne représentent qu'1,6% de tous les smartphones.

Huawei semble donc être le grand perdant de cette course à la tech. De 10% des parts de marchés en 2021, le géant chinois ne vend plus que 2,6 smartphones sur 100 en Suisse:

«L’interdiction d’utiliser la technologie occidentale a coupé l’herbe sous le pied de Huawei et a empêché les Chinois de rivaliser avec Samsung dans le camp Android. L’absence des principaux services Google entraîne des difficultés à utiliser des applications connues sur les smartphones de Huawei et rend les appareils peu attrayants depuis des années».

(hun)