Le campus Apple, à Cupertino, ce lundi 9 juin. Keystone

Ce qui va bientôt changer sur les iPhones

Cette année, tous les regards se tournent vers iOS, le système d’exploitation de l’iPhone, qui s’apprêterait à subir une refonte majeure, selon plusieurs fuites.

Plus de «International»

A côté du traditionnel show de septembre pour présenter les nouveaux iPhones, la Worldwide Developers Conference (WWDC) de juin est le deuxième gros rendez-vous annuel du géant californien. C’est là qu’Apple dévoile les futures versions de ses systèmes d’exploitation: iOS pour les iPhones, macOS pour les Mac, watchOS pour les Apple Watch, et autres systèmes. Mais certaines nouveautés ont déjà fuité avant l’heure. Voici ce qu’on sait.

Apple veut uniformiser ses systèmes

Première info: Apple compte harmoniser les systèmes d’exploitation de ses appareils, histoire qu’ils ne paraissent plus aussi différents les uns des autres. Pour renforcer cette logique, le géant de Cupertino prévoit de changer la façon de nommer ses OS: désormais, ils porteront le numéro de l’année de sortie.

Adieu iOS 19, bonjour iOS 26

Concrètement, le prochain iOS ne s’appellera pas iOS 19, mais iOS 26. Et ce sera pareil pour les autres systèmes: watchOS 26, macOS 26, iPadOS 26, tvOS 26 et même visionOS 26 (le système de l’Apple Vision Pro).

Et ce n’est pas qu’un coup de peinture: iOS 26 devrait bouleverser l’expérience utilisateur, aussi bien visuellement que dans les fonctionnalités, par rapport à iOS 18.

Un design inspiré de la Vision Pro

D’après les fuites, le nom de code interne du nouveau système est «Solarium». L’interface serait plus lumineuse et transparente, dans la lignée de celle de la Vision Pro, la fameuse lunette connectée d’Apple.

Et il n’y a pas que l’iPhone qui en profite: les iPad devraient eux aussi hériter d’un OS largement repensé. Objectif? Les rendre encore plus efficaces comme outils de travail, à la manière des Mac. Cela se verrait aussi dans le design de l’interface, qui se rapprocherait de celui de macOS.

Une IA pour booster la batterie de l'iPhone

Parmi les fonctionnalités qui font le plus de bruit: une meilleure gestion de la batterie grâce à l’IA. En clair, l’iPhone serait capable d’optimiser sa consommation d’énergie de façon plus intelligente, histoire de tenir plus longtemps sans recharge.

Tim Cook, Directeur général d'Apple, lors du WWDC 2025. Keystone

iOS 26 arrive cet automne

iOS 26 devrait sortir à l’automne, aux côtés du nouvel iPhone. Une première version pour les développeurs sera dispo bientôt. Le test bêta public est quant à lui prévu pour juillet.

Apple vs Google: la bataille de l’IA

Apple avait déjà annoncé lors de la WWDC 2024 une nouvelle version de Siri, censée être bien plus performante. Mais elle se fait encore attendre… Cette future version serait capable d’accéder aux infos personnelles de l’utilisateur et de s’intégrer à différentes apps, pour devenir un assistant vraiment utile.

Pendant ce temps, Google a mis le paquet sur l’intelligence artificielle lors de sa propre conférence développeurs, il y a quelques semaines. Résultat: le retard d’Apple interroge. Quand Siri rattrapera-t-elle son retard? Car côté Google, les nouveautés IA sont déjà là. (sha)

Traduit de l'allemand