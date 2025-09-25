en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
International
Architecture

L'architecte Kongjian Yu meurt dans un crash d'avion

Le célèbre architecte Yu Kongjian est décédé dans un accident d&#039;avion au Brésil.
Kongjian Yu est décédé à 62 ans.Keystone

Ce célèbre architecte est mort dans un crash d'avion

Le Chinois Kongjian Yu, référence mondiale de l'urbanisme durable, a perdu la vie dans un accident aérien au Brésil. Deux cinéastes font également partie des victimes.
25.09.2025, 08:0225.09.2025, 08:02

L'architecte chinois Kongjian Yu, mondialement connu pour avoir développé le concept de «villes éponges», est décédé lors d'un accident aérien au Brésil avec les trois autres occupants de l'avion, a annoncé mercredi la police locale.

Kongjian Yu, 62 ans, était une référence de l'urbanisme durable. Le concept de «villes éponges» consiste notamment à remplacer les revêtements urbains classiques par des matières poreuses et des espaces verts, afin de mieux absorber l'eau dans le sol et mieux faire face aux risques d'inondations. Ce concept a été mis en place dans de nombreuses villes en Chine, mais aussi aux Etats-Unis ou en Russie.

Ces 7 constructions pharaoniques vont voir le jour en 2025

Né dans un petit village de la province du Zhejiang en Chine, Kongjian Yu était professeur à l'université de Pékin, où il avait fondé une école d'architecture.

Trois autres victimes

Les causes de l'accident, qui s'est produit mardi soir dans une zone rurale du Pantanal, une vaste zone humide au sud de l'Amazonie, dans l'Etat du Mato Grosso do Sul (centre-ouest), n'ont toujours pas été établies, selon la police. Les trois autres victimes sont les cinéastes brésiliens Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz et Rubens Crispim Jr, auteurs de documentaires, et le pilote et propriétaire de l'avion.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé sa «tristesse et sa consternation», tandis que le ministère des Affaires étrangères a adressé ses condoléances au gouvernement et au peuple chinois pour le décès de l'architecte.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz et Rubens Crispim Jr
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz et Rubens Crispim Jr

Kongjian Yu était arrivé au Brésil début septembre pour participer à la biennale d'art contemporain de Sao Paulo (sud-est). Il se rendait au Pantanal pour tourner un documentaire avec les deux cinéastes, a expliqué le Conseil d'architecture et d'urbanisme (CAU) dans un communiqué.

«Son concept de "villes éponges" a été appliqué dans plus de 1000 projets dans 250 villes», a ajouté le CAU, soulignant que l'architecte «défendait des solutions basées sur la nature pour faire face aux inondations urbaines et aux effets de la crise climatique». (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Ces avions ont frôlés la catastrophe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
2
La Suisse fabrique le «tueur de drones» ultime, mais Berne le snobe
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe
Voici les sept guerres que Trump se vante d'avoir résolues
A la tribune de l’ONU mardi, Donald Trump a affirmé avoir mis fin à «sept guerres en sept mois», se posant comme un artisan de la paix mondiale. Voici ce qu'il en est vraiment.
Sept guerres conclues «en l'espace de sept mois»: Donald Trump a répété mardi à la tribune de l'ONU ce haut fait d'armes qu'il s'attribue, largement imaginaire mais pour lequel il rêve du prix Nobel de la paix.
L’article